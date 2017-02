Nahe am Computerspiel

Bremen - Von Martin Kowalewski. Einmal durch die Elbphilharmonie gehen, ohne dafür nach Hamburg fahren zu müssen. Das ermöglicht ein 360-Grad-Film von der Bremer Agentur „Deichblick“. Björn Upadek, einer von zwei Firmengründern, ist sichtlich stolz auf den Film. Besonders gerne schaut er ihn auf dem Smartphone. Er hält das Handy nach oben, und der Film zieht mit. Vom Dach des neuen Konzerthauses ist der Himmel über Hamburg zu sehen. Beim Spaziergang durchs Innere kann der Zuschauer in alle Richtungen gucken. Wer das Handy nicht bewegen will, kann über den Bildschirm wischen.

Aufregend sind Luftaufnahmen über dem Schanzenpark in Hamburg. Wieder kann der Blick in alle Richtungen gedreht werden: hinab auf den Boden, das ist was für Schwindelfreie. Doch lieber nach oben? Da ist der Himmel. Der Blick zur Seite zeigt einen Hubschrauber. Der Blick erfolgt von dem Ende eines langen Stabes, den der Kameramann im Inneren des Fluggerätes hält.

„Wir wollen mit Filmen Geschichten erzählen. Bei 360-Grad-Produktion ist das aber eine andere Art des Erzählens als bei normalen Filmen. Diese Filme ähneln Computerspielen. Man muss dem Zuschauer Zeit geben. Er kann anhalten, sich umschauen. Er kann mit seinen Blicken geradezu weghüpfen“, sagt Upadek.

Im November reiste „Deichblick“ nach London. Die Wirtschaftsförderung Berlin präsentierte die deutsche Hauptstadt an der Themse. Gezeigt wird auch ein 360-Grad-Film. Die Agentur filmte das Event und auch die Gegend „umzu“ und, erraten, wieder kam ein Film in der faszinierenden Rund-um-Technik heraus. Bei diesem Film tauchen Informationstexte auf, etwa zu Firmen, deren Stände auf dem Display auftauchen. „Ich kann so natürlich auch Getränkeflaschen mit Internet-Shops verlinken“, erklärt Upadek.

360-Grad-Videos sind gefragt. Dafür haben die sozialen Medien mitgesorgt. „360-Grad-Filme werden von Facebook besonders häufig ausgeliefert, häufiger als andere Videos. Am wenigsten unterstützt werden da ganz normale Textnachrichten“, sagt Upadek.

Solche Filme können die Teams auf unterschiedliche Weise drehen. „Am einfachsten ist es, wenn man zwei 180-Grad-Kameras einsetzt. Da kann man einen Drehtag schon für 500 Euro kriegen. Technisch anspruchsvoller ist es, sechs bis neun Ultra-HD-Kameras auf einen Kamerakranz zu montieren“, erzählt Upadek. „Jede der Kameras zeichnet auf einer eigenen Speicherkarte auf. Die Daten werden dann zusammengerechnet.“ Die Firma hat die stärksten Apple-Rechner, und manchmal müssen davon einige zusammengeschaltet werden. Manchmal laufen sie die Nacht durch.

Hochglanz-Filme sind schon seit etwa 2008 das Steckenpferd der 2006 gegründeten Agentur. Damals wechselte sie ihr Profil, weg von der Rolle als Zulieferer großer Fernsehanstalten wie der ARD, zugunsten einer Neuausrichtung auf die Bereiche Marketing und Unternehmenskommunikation. Seitdem liefert die Bremer Agentur Werbespots, Imagefilme sowie Filme zur Präsentation auf Messen. Berichterstattung ist nur noch ein Randbereich. Die neuen Kunden sind große und kleine Firmen, Banken und sogar Konzerne wie die SWB und die EWE. Das Unternehmen in den Räumen der „Alten Schnapsfabrik“ in der Neustadt verfügt über einen Stab von zehn festen und freien Mitarbeitern.

