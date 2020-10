Bremen: Nächtlicher Kaffee für die Helfer

Baum droht auf Gebäude zu stürzen / Gastronom spendiert Heißgetränke

+ © Butt Heißgetränke für die Feuerwehr: Gastronom Damir Birac spendierte Kaffee aus seinem Lokal. © Butt

Bremen – Kräftige Sturmböen haben in der Nacht zu Donnerstag zu Feuerwehreinsätzen in Bremen geführt. Dass es dabei auch zu netten Begegnungen kommen kann, zeigt ein Einsatz in der Östlichen Vorstadt.