Nackt im Risiko

Das Bett steht schon bereit auf der Bühne des Packhaustheaters im Schnoor. Thomas Henniger von Wallersbrunn spielt in der Beziehungskomödie „Nackte Tatsachen“, in der auch das Bett eine gewichtige Rolle hat. Wegen Corona ist der Premierentermin gegenwärtig offen. Foto: KUZAJ

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Keine Premiere. Da wurde nun gearbeitet und geprobt und an Feinheiten gefeilt, weil es bei einer Beziehungskomödie zuweilen aufs Detail ankommt. Am Donnerstag, 19. März, da sollte sie gefeiert werden, die Premiere. Nun aber wird es erst einmal nichts mit den „Nackten Tatsachen“ im Packhaustheater im Schnoor. Impresario Knut Schakinnis schließt das Packhaustheater und das Bremer Theaterschiff vorerst bis zum 31. März – denn nun führt Corona Regie.

Nicht schön, so kurz vor der Premiere ausgebremst zu werden. Aber der Schauspieler Thomas Henniger von Wallersbrunn versucht dennoch, die Entwicklung mit Gelassenheit zu nehmen. „Ich fühle mich nicht verunsichert“, sagt er beim Gespräch im Packhaus-Foyer. Zugleich weiß er: „Für mich als Künstler kann das einschneidende Folgen haben.“ Als Freiberufler stehe er immer vor dem Risiko, auch einmal nichts zu haben. Zwei Jahre habe er im Sommer auf Sylt als Fahrradverleiher gearbeitet.

Im Packhaustheater – wann auch immer es wieder öffnet – spielt Henniger von Wallersbrunn Oliver, einen Rechtsanwalt. In der Komödie der kanadischen Erfolgsautorin Kerry Renard („Ganze Kerle“) pflegen Oliver und Michael (Gregor von Holdt) seit geraumer Zeit eine Männerfreundschaft. Man spielt zusammen Tennis, trinkt gern mal ein Gläschen Wein oder auch zwei, tauscht sich über die Jobs als – eben – Anwalt und als Zahnarzt aus und erzählt sich von den kleineren und größeren Problemen innerhalb der Ehe.

Alles scheint also ganz normal zu sein – die Freunde stehen sich so nah, wie es sich für eine Freundschaft gehört. Als sie jedoch eines Morgens splitterfasernackt und mit Handschellen aneinandergefesselt in Olivers Gästebett aufwachen, wird ihre Freundschaft auf eine ziemlich harte Probe gestellt.

Denn so nah wollten sie einander nun doch nicht kommen. Was ist da bloß geschehen? Oliver und Michael können es sich nicht erklären, sie stehen buchstäblich vor einem Rätsel. Sehr gerne hätte auch Olivers Ehefrau Emily (Martina Flügge), die zu früh von einer Reise zurückkehrt, eine Erklärung für die prekäre Situation, in der sie die beiden Männer vorfindet. Und auch Michaels Frau Nicole (Lesley Jennifer Higl) wüsste gern, was da los ist. Und so nimmt die Komödie in der Regie von Oliver Geilhardt ihren Lauf. . .

Thomas Henniger von Wallersbrunn, 1964 in Neumünster geboren und an der Berliner Theaterschule ausgebildet, hat viel Spaß an und mit seiner Rolle. Oliver, der Rechtsanwalt – „er ist schon auch sehr von sich überzeugt“, so der Schauspieler. „Durchtrieben ist er natürlich auch. Er meint, er weiß, wie‘s läuft.“ Und muss dann im Verlauf der Komödie erfahren, was er alles nicht weiß. „Es kommt eben doch alles anders.“

Gerade die negativen, die nicht so einnehmenden Eigenschaften machen die Rolle so reizvoll, sagt Henniger von Wallersbrunn. „Ich habe kein Problem damit, so einen zu spielen.“ Denn: „Die bösen Rollen sind ja meistens ein bisschen interessanter.“ Es gehe darum, das Böse gleichsam zu verkleiden, es hinter der Maske des Guten zu verbergen. Henniger von Wallersbrunn – erstmals am Packhaus zu sehen – freut sich, dass Oliver Geilhardt Regie führt. Die beiden kennen sich von früheren Produktionen. „Es ist eine inspirierende Zusammenarbeit.“

Nur: einen neuen Premierentermin gibt es noch nicht. Wann Packhaustheater und Theaterschiff den Spielbetrieb wieder aufnehmen, ist gegenwärtig nicht abzusehen. „Alle abgesagten Vorstellungen werden zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt“, kündigte ein Sprecher am Montag an. Wann? Niemand weiß es – denn hier führt Corona Regie. . .