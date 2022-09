Nachtragshaushalt 2022: Bremen macht mehr Schulden als geplant

Von: Johannes Nuß

Unterm Strich stehen im Nachtragshaushalt 2022 in Bremen rund 240 Millionen Euro Mehrausgaben und Kreditaufnahmen.

Rund 230 Millionen Euro mehr an Krediten stehen unterm Strich beim Nachtragshaushalt 2022 in Bremen. Hinzu kommen 10 Millionen Euro für die Gaskrise.

Bremen – Das Land Bremen wird 2022 wohl deutlich mehr Schulden machen, als ursprünglich geplant. Der Senat hat in seiner Sitzung am Dienstag, 6. September 2022, für Bremen einen Nachtragshaushalt für das laufende Jahr 2022 beschlossen. Der muss nun zwar noch durch die Bürgerschaft, aber am Ende stehen wohl rund 240 Millionen Euro mehr an Schulden auf der Uhr durch die Politik. Ende des Jahres 2021 standen rund 22,85 Milliarden Euro auf der Bremer Schuldenuhr.

Bremen macht 2022 mehr Schulden als geplant: 230 Millionen mehr Steuereinnahmen, aber es wird weniger

Es wurden wesentliche Änderungen bei der Steuerschätzung vorgenommen, hinzu kommen die Corona-Pandemie und die Folgen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine, die die Kosten in die Höhe treiben. Die Steuereinnahmen fallen zwar wesentlich höher aus als geplant, sie werden aber wohl im kommenden Jahr deutlich einbrechen.

Die letzte Steuerschätzung im Mai dieses Jahres prognostiziert im Vergleich zur Schätzung im Mai 2021 Mehreinnahmen im Land Bremen von 317 Millionen Euro. Die Stadt Bremen kann demnach ebenfalls mit einem Plus von 232 Millionen Euro rechnen.

„Zwar sind die Steuereinnahmen im laufenden Jahr tatsächlich erfreulich. Allerdings sehen wir erste Anzeichen, dass die Steuermehreinnahmen weniger werden. Abgerechnet wird am Ende des Jahres“, so Finanzsenator Dieter Strehl (Bündnis 90/Die Grünen). Wegen der aktuellen Unsicherheiten – genannt seien hier die Energiekrise, der russische Angriffskrieg in der Ukraine und die noch laufende Corona-Pandemie – müsse man weiter diszipliniert haushalten, so der Finanzfachmann.

Bremen macht 2022 mehr Schulden als geplant: Schuld sind Corona, Energiekrise und Ukraine-Krieg

Und weiter: „Für neue Ausgabenwünsche gibt es keine Spielräume.“ Die prognostizierten Steuermehreinnahmen können im laufenden Haushaltsjahr aufgrund der Regelungen zur Schuldenbremse nicht zusätzlich ausgegeben werden.

Trotzdem macht man in Bremen aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr mehr Schulden, als dies eigentlich vorgesehen war. Dementsprechend hatte der Senat bereits im Juli dieses Jahres die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie überarbeitet.

Daraus folgt nun, dass die Mittel aus dem Bremen Fonds für das kommende Jahr haushaltstechnisch bereits im laufenden Jahr veranschlagt werden müssen. Bedeutet also: Kredite, die eigentlich erst 2023 aufgenommen werden sollten, fallen schon in diesem Jahr an. Die Kreditermächtigungen werden also vorgezogen.

Bremen macht 2022 mehr Schulden: 230 Millionen Euro Kreditaufnahme – 10 Millionen Euro für Energiekrise

Im laufenden Jahr erhöht sich damit die Kreditaufnahme im Rahmen des Bremen Fonds von 370 Millionen Euro auf rund 600 Millionen Euro. Das ambitionierte Ziel: Im kommenden Jahr will die Stadt und das Land Bremen dafür keine Kredite im Rahmen des Bremen Fonds mehr aufnehmen. Insgesamt seien die Mittel des Fonds in Höhe von 1,2 Milliarden Euro damit ausgeschöpft.

Um einer drohenden Gasmangellage und steigenden Energiekosten zu begegnen, hat der Bremer Senat Mittel in Höhe von zehn Millionen Euro bereitgestellt. Damit sollen Haushalte ohne beziehungsweise mit geringem Einkommen sowie Wirtschaftszweige und Unternehmen in Bremen und Bremerhaven unterstützt werden, wenn die Bundeshilfen nicht ausreichen. Dieses Geld wird im vorgelegten Nachtragshaushalt bereitgestellt. Jetzt muss dem noch die Bürgerschaft zustimmen.