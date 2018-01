Flächenumsatz auf dem Gewerbeimmobilienmarkt sinkt um ein Drittel

Nachfrage übersteigt Angebot

+ © Bahlo Bremen braucht mehr Gewerbeflächen. Die Bagger sollen rollen, wie hier im August 2016 im Gewerbepark Hansalinie. Dort sind seither 55 Hektar Erweiterungsflächen erschlossen worden. © Bahlo

Bremen - Die Nachfrage bleibt hoch, das Angebot ist lückenhaft. So ist der Flächenumsatz auf dem Markt für Logistik- und Industrieflächen in Bremen, Bremerhaven und „umzu“ im Jahr 2017 gesunken – um ein Drittel von 225 .000 (2016) auf rund 150 .000 Quadratmeter. Das geht aus einer Analyse des Bremer Immobilienunternehmens Robert C. Spies hervor.