„Nachdrückliches Wirken“

Bremen – Der frühere Kultur-Staatsminister und langjährige Bremer CDU-Parteichef (von 1979 bis 2008) Bernd Neumann bekommt die Senatsmedaille für Kunst und Wissenschaft. Das hat am Dienstag der Senat beschlossen. Der heute 77-Jährige habe sich mit seinem partei- und länderübergreifendem Wirken für Kultur und Medien in Deutschland hohe Anerkennung erworben, hieß es aus der Senatskanzlei. Übrigens, diese Anerkennung kam auch von seinen politischen Gegnern.

Von Neumanns CDU kamen sogleich Glückwünsche. Claas Rohmeyer, kulturpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion, bezeichnete Neumman als einen „leidenschaftlichen Politiker, dessen politische Arbeit nicht nur seiner Heimatstadt Bremen, sondern auch der Bundesrepublik Deutschland gut getan hat“.

Neumann sei es gelungen, eine Reihe von finanziellen Verbesserungen für die Kultur- und Medienschaffenden umzusetzen und wichtige Infrastrukturprojekte voranzubringen, lobte die Senatskanzlei. Abzulesen sei dies unter anderem an der stetigen Steigerung des Kulturetats des Bundes, dem Einstieg in die Sanierung der Berliner Staatsoper und an der Schaffung des Deutschen Filmförderfonds. Ein besonderes Anliegen sei dem Bremer zudem die Aufarbeitung der Schrecken des Nationalsozialismus sowie des DDR-Unrechts gewesen.

Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) sagte: „Bernd Neumann ist ein engagierter und überzeugter Bremer. Er hat sich in Bremen, im Bund und darüberhinaus für Kunst, Kultur und Wissenschaft eingesetzt.“ Unvergessen sei auch sein Einsatz für die Gründung der Städtepartnerschaft Bremen-Gdansk.

Beispielhaft für Neumanns Arbeit stehen auch Bremer Projekte. Die Senatskanzlei nannte den 2011 fertiggestellten Erweiterungsbau der Kunsthalle, der ohne das „nachdrückliche Wirken“ des damaligen Staatsministers nicht realisierbar gewesen wäre. Auch mit dem Umbau des Bunkers „Valentin“ zum „Denkort Bunker Valentin“ als Gedenkstätte zum NS-Unrecht ist Neumanns Name eng verbunden. In seine Amtszeit fiel zudem der Erweiterungsbau am Auswandererhaus in Bremerhaven. Auch der Wissenschaftsstandort Bremen profitierte.

Neumann gehörte der Bürgerschaft von 1971 bis 1987 an, von 1987 bis 2013 saß er im Bundestag. Parlamentarischer Staatssekretär war er ab 1991 – zunächst im Bundesforschungsministerium. 2005 (bis 2013) wurde er Kultur-Staatsminister. Er saß übrigens im Bundeskanzleramt in Berlin über Kanzlerin Angela Merkel – mit Aussicht auf den Reichstag. gn