Nachbarschaftsstreit eskaliert: 33-Jähriger schwer verletzt

Bremen - Ein 33-jähriger Mann wurde in der Nacht zu Donneratag bei einem Nachbarschaftsstreit in Gröpelingen schwer verletzt.

Zwei 26 und 33 Jahre alte Männer gerieten gegen 1 Uhr in einem Garten in der Reiherstraße zunächst in einen verbalen Streit, teilt die Polizei mit. Im Laufe der Auseinandersetzung fingen die Nachbarn an, aufeinander einzuschlagen. Der 33-Jährige wurde dabei schwer verletzt und kam zur stationären Behandlung in ein Bremer Krankenhaus. Der 26-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Zu den Hintergründen machten die Männer widersprüchliche Angaben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und leitete ein Strafverfahren hinsichtlich einer gefährlichen Körperverletzung ein.

Rubriklistenbild: © dpa