Mit Hammer und Pfefferspray: Streit unter Nachbarn in Bremer Neustadt eskaliert

Ein Nachbarschaftsstreit in der Bremer Neustadt ist am Samstag eskaliert. Einer der zwei beteiligten Männer setzte Pferfferspray und einen Hammer ein.

Bremen - Der Streit zwischen zwei Männern entwickelte sich am Samstagnachmittag in einem Haus an der Großen Johannisstraße in der Bremer Neustadt, teilt die Polizei mit. Ursprünglich ging es um eine Lärmbelästigung.

Ein 45 Jahre alter Bewohner hörte in seiner Wohnung Musik und wurde von seinem 64 Jahre alten Nachbarn ermahnt, weil die Musik zu laut gewesen sei. Daraus entwickelte sich ein lautstarker Streit.

Mann schlägt mit Hammer gegen Kopf des Nachbarn

Vom Balkon aus setzte der 64-Jährige Pfefferspray gegen seinen Nachbarn ein. Doch dabei blieb es nicht. Er holte einen Hammer und schlug damit gegen den Kopf des 45-Jährigen, der dadurch verletzt wurde und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Die Bremer Polizei nahm daraufhin den 64 Jahre alten Angreifer vorläufig fest. Das Pfefferspray und der Hammer sind von den Beamten sichergestellt worden. Es wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

jdw

