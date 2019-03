Nachbarin bemerkt Brand: Feuerwehr rettet zwei Bewohner aus ihrer Wohnung

Einer aufmerksamen Nachbarin haben es wohl zwei Menschen in Bremen zu verdanken, dass sie am Sonntagnachmittag lebend aus ihrer brennenden Wohnung gerettet werden konnten. Die Frau meldete eine leichte Rauchentwicklung.

Bremen - Dank einer aufmerksamen Nachbarin sind in Bremen zwei Bewohner am Sonntagnachmittag von der Feuerwehr aus ihrer brennenden Wohnung gerettet worden. Sie sind zur weiteren Betreuung an den Rettungsdienst übergeben worden, teilt die Feuerwehr mit.

Um kurz nach 16 Uhr meldete eine Nachbarin die leichte Rauchentwicklung aus dem Fenster eines Nachbarhauses in der Weizenkampstraße. Daraufhin alarmierte die Rettungsleitstelle Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes zum Brandort.

Feuerwehr Bremen sucht unter Atemschutz Bewohner

Nur drei Minuten später trafen erste Kräfte in der Weizenkampstraße ein und erkundeten unter Atemschutz die Wohnung. Sie retteten zwei Personen aus der Wohnung, in der Einrichtungsgegenstände brannten.

Anschließend bekämpften die Wehrleute den Brand und meldeten nur 15 Minuten später „Feuer aus“. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst waren mit 21 Einsatzkräften und sieben Fahrzeugen vor Ort.

Zur Schadenshöhe und zu den möglichen Verletzungen der Bewohner konnte noch keine Auskunft gegeben werden.

jdw

