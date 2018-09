Nach Überfall in der Neustadt: Polizei schnappt Straßenräuber

Bremen - Ein Straßenräuber hat am Samstagnachmittag in der Neustadt eine 75 Jahre alte Frau überfallen und verletzt. Einsatzkräfte der Bremer Polizei konnten den 20-jährigen mutmaßlichen Täter vorläufig festnehmen.

Die Seniorin ging gegen 15.45 Uhr durch die Erlenstraße. Der Räuber näherte sich ihr von hinten und schubste sie zu Boden. Er versuchte der 75-Jährigen die Handtasche zu entreißen, was aber nicht gelang, da die Bremerin nicht losließ.

Als er mehrfach mit einem Gegenstand gegen ihre Hand schlug, schrie die Seniorin laut um Hilfe und der Angreifer flüchtete ohne Beute. Das teilt die Polizei mit.

Die 75 Jahre alte Frau verletzte sich bei dem Überfall und musste von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Eine Fahndung nach dem Räuber verlief zunächst ergebnislos. Eine Zeugin erkannte den mutmaßlichen Täter in den frühen Abendstunden wieder und alarmierte die Polizei. Einsatzkräfte konnten den 20-Jährigen in der Hohentorsheerstraße ausmachen und stellen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

