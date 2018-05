Nach tödlichen Messerstichen im Viertel: Polizei fasst Verdächtigen in Polen

Mit europäischem Haftbefehl gesucht

Bremen - Von Elisabeth Gnuschke. Fahndungserfolg nach den tödlichen Messerstichen im Viertel im November 2017: Zielfahnder haben den Tatverdächtigen am Wochenende in Polen gefasst. Das berichtete am Montag Polizeisprecherin Franka Haedke. Ihren Angaben zufolge sitzt der 23-Jährige jetzt in Polen in Haft. Die Staatsanwaltschaft Bremen betreibt seine Auslieferung.