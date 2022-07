Nach Schüssen auf Wohnhaus in Bremen: Polizei sucht unbekannte Täter

Von: Bjarne Kommnick

Die Polizei nach Bremen sucht nach Schüssen auf ein Wohnhaus nach den unbekannten Tätern. © dpa/Philipp von Ditfurth

In Bremen Gröpelingen haben Zeugen Schüsse auf ein Wohnhaus gemeldet. Nun sucht die Polizei nach den unbekannten Tätern.

Bremen – In der Nacht von Samstag zu Sonntag haben unbekannte Täter auf ein Wohnhaus in Bremen geschossen. Jedoch hätten sofortige Fandungsmaßnahmen im Stadtteil Gröpelingen die Beamtinnen und Beamten der Bremer Polizei vorerst nicht zu den Tätern geführt, so ein Sprecher der Polizei. Erst zuletzt ermittelte die Polizei wegen versuchter Tötung im Stadtteil Gröpelingen.

Demnach hätten Zeugen am späten Abend die Schüsse auf das Wohnhaus gemeldet. Die Polizistinnen und Polizisten hätten anschließen Einschusslöcher in Scheiben und Fassaden des Gebäudes gefunden. Nun sucht die Polizei nach weiteren Zeugen, die ein dunkles Auto in der Marßeler Straße oder in der näheren Umgebung gesehen haben.