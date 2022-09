Nach Reifenplatzer in Brand: LKW blockiert stundenlang B75 bei Huchting

Von: Johannes Nuß

Ein brennender, mit Müll beladener LKW hat die B75 bei Bremen-Huchting in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag stundenlang blockiert. Inzwischen ist die Straße wieder befahrbar. © Nord-West-Media TV

Ein brennender LKW hat die B75 bei Bremen-Huchting in der Nacht zu Donnerstag stundenlang blockiert. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Bremen – Ein in Brand geratener LKW hat am Mittwochabend, 31. August 2022, den Autoverkehr auf der B 75 bei Bremen-Huchting lahmgelegt. Wie das Onlineportal nonstopmedia.de berichtet, ging auf dem Nadelöhr zwischen Delmenhorst und Bremen im Feierabendverkehr nach 18:00 Uhr lange Zeit nichts mehr und auch die Gegenrichtung wurde für den Feuerwehreinsatz komplett gesperrt. Der mit Müll beladene Auflieger des LKW geriet vermutlich nach einem Reifenplatzer in Brand.

Eine Motorradfahrerin hatte den LKW noch kurz davor überholt und hatte Glück im Unglück, wie Augenzeugen berichteten. „Es gab einen lauten Knall mit einem Feuerstoß von drei, vier Metern“, so LKW-Fahrer Michael Emeck zur Presse. Er konnte die Zugmaschine gerade noch abkoppeln und sich ein paar Meter weiter in Sicherheit bringen. „Der Verkehr ist trotzdem noch vorbeigefahren, anstatt stehenzubleiben“, wunderte sich der LKW-Fahrer weiter.

Die B75 musste für den Löscheinsatz der Feuerwehr in beide Richtungen komplett gesperrt werden. Schwierig sei die Wasserversorgung gewesen, heißt es. Auf der Gegenfahrbahn kam ein Tanklöschfahrzeug zum Einsatz. Glücklicherweise konnte weiteres Wasser aus einem parallel laufendem Fleet gepumpt werden. Hinter dem Auflieger wurde die Löschkanone in Stellung gebracht.

Erst dann wurden die hinteren Türen geöffnet und machten den in Flammen stehenden Müll sichtbar. Mit viel Wasser aus der Löschkanone konnte der Brand schließlich unter Kontrolle gebracht werden. Die Reste des gepressten Mülls mussten jedoch mit einem Radlader entladen und einzeln abgelöscht werden. Die B75 musste für mehrere Stunden voll gesperrt werden und wurde am Donnerstagmorgen gegen 5:00 Uhr wieder für den Verkehr komplett freigegeben. Derzeit werden die Ermittlungen zur Brandursache geführt.

