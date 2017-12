Raubüberfall mit vorgehaltener Pistole in Bremen

Täter erbeutet Bargeld

Bremen - Raubüberfall in der Bremer Bahnhofsvorstadt - ein bislang unbekannter Täter bedrohte am Donnerstagnachmittag eine Angestellte einer Bäckereifiliale in der Straße An der Weide mit einer Pistole. Er erbeutete Bargeld und flüchtete in Richtung Am Dobben.