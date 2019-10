Frauen dürfen ab 2020 am Bremer Eiswettfest teilnehmen

Ab 2020 dürfen auch Frauen am Bremer Eiswettfest teilnehmen - nach 190 Jahren, in denen die Veranstaltung bereits organisiert wird.

Männern in Fracks unter sich - das war in den vergangenen 190 Jahren das Bremer Eiswettfest. Nun sollen ab dem kommenden Treffen im Januar 2020 auch Frauen als Gäste teilnehmen können und künftig Eiswett-Genossinnen werden dürfen.

Bremer Eiswettfest künftig auch für Frauen

künftig auch für Frauen Eiswett-Präsident von Entscheidung überzeugt

Änderung erfolgt nach Sexismus-Vorwurf

Bremen - Nach der Schaffermahlzeit öffnet sich nun auch die Eiswette für Frauen. Erstmals seit gut 190 Jahren dürfen am 18. Januar 2020 Frauen am traditionellen Stiftungsfest der Eiswette im Congress Centrum (Bürgerweide) teilnehmen. Und nicht nur das: „Damen werden künftig unsere Gäste sein, können dann aber auch ,Genossinnen‘ werden, also zum Kreis jener gehören, die ihrerseits Gäste einladen dürfen. Das möchte ich eindeutig erklären.“ So formulierte es Eiswett-Präsident Patrick Wendisch jetzt gegenüber der Wochenzeitung „Die Zeit“. Frauen werden also in Zukunft regelmäßig dabei sein. Am 18. Januar wird das 191. Eiswettfest gefeiert.

Eiswettfest in Bremen: Frauen dürfen teilnehmen

Wendisch fügte am Mittwoch hinzu, dass er von der Richtigkeit dieser Entscheidung überzeugt sei. Auch in der Gemeinschaft der Eiswettgenossen laufe ein entsprechender Prozess. Vor einigen Monaten klang das noch ganz anders. Der „Bild“-Zeitung hatte Wendisch im Januar gesagt: „Wir sind ein Herrenclub, machen diesen Gendergaga nicht mit. Selbst der Papst würde nicht eingeladen, wenn er eine Frau wäre.“ Was folgte, war ein frostiger Hagel der Kritik – bundesweit kam die Eiswette Anfang des Jahres in die Negativ-Schlagzeilen. Die Veranstalter sahen sich dem Vorwurf des Sexismus ausgesetzt, berichtet kreiszeitung.de*.

Bislang jeweils 800 Herren beim Bremer Eiswettfest

Der Anlass dafür war, dass sie die damalige Bremer Finanzsenatorin und Bürgermeisterin Karoline Linnert (Grüne) nicht zum Eiswettfest eingeladen hatten. Dabei wäre sie protokollgemäß die Vertreterin des damaligen Bürgermeisters Carsten Sieling (SPD) gewesen. Der hatte wegen des Besuchs einer Trauerfeier abgesagt. Am Mittwoch nun gab es Applaus für den Kurswechsel. „Die Verantwortlichen haben die Zeichen der Zeit erkannt und damit zugleich die Zukunft dieser traditionsreichen Veranstaltung gesichert.“, sagte Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD). Die Entscheidung sei „überfällig“ gewesen.

Das ist die Eiswette in Bremen

Zu der traditionsreichen Feier mit prominenten Rednern kamen bislang stets etwa 800 Herren in Frack und Smoking zusammen, um an 50 weiß gedeckten Tischen nach minutiös geplantem Ablauf zu speisen, zu trinken und zu singen. Beim Eiswettfest werden stets Spenden für die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) gesammelt. In diesem Jahr kamen 475.310 Euro zusammen. Den Brauch der Eiswette geht auf den Winter 1828/29 zurück. Sie klärt jeweils am Dreikönigstag (6. Januar) die Frage, ob die Weser zugefroren ist oder nicht. In den Gründungszeiten war diese Frage für Schifffahrt und Handel durchaus von entscheidender Bedeutung. Zugefroren ist die Weser seit 1947 nicht mehr. Gewettet wird dennoch – wegen des lustigen Spektakels am Punkendeich am 6. Januar, wegen der schönen Feier, wegen des guten Zwecks. Am dritten Sonnabend im Januar kommen die Eiswettgenossen – und zukünftig auch -genossinnen – und ihre Gäste immer zum traditionellen Eiswettfest zusammen.

kuz/dpa

