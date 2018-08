Nach gewalttätiger Auseinandersetzung im Mai: Polizei schließt Shisha-Bar in Huchting

Baseballschläger und Macheten beschlagnahmt

Bremen - Nach einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen zwei Großfamilien in einer Shisha-Bar in Huchting schloss die Polizei am Mittwoch das Lokal. Angehörige beider Clans hatten sich am Pfingstmontag in der Shisha-Lounge gegenseitig mit Messern und Schlagwaffen attackiert.