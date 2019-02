Sundair und Corendon fliegen im Sommer ab Bremen in die Sonne

Sundair startet erstmals am 31. August vom Flughafen Bremen.

Bremen - Nach der schmerzhaften Germania-Pleite mit zahlreichen Flugausfällen präsentiert der Bremer Flughafen gleich zwei Neuzugänge im Sommerflugplan. Die Airlines Sundair und Corendon fliegen im Sommer Sonnenziele an.

Corendon übernimmt fünf Germania-Strecken

Nur wenige Tage nach der Germania-Insolvenz kann der Airport im Neuenlander Feld gleich zwei neue Fluggesellschaften für den Sommerflugplan präsentieren. Corendon Airlines übernimmt bereits ab Mitte April einen Teil der Germania-Strecken.

Rhodos (Dienstag), Kos (Samstag), Heraklion (Donnerstag, Sonntag), Hurghada (Montag, Donnerstag) und Antalya (Dienstag, Donnerstag, Sonntag) werden ab Bremen bedient.

+ Corendon fliegt ab Bremen Rhodos, Kos, Heraklion, Hurghada und Antalya an. © Corendon Airlines Insgesamt ist die Fluggesellschaft, die in Malta, Amsterdam und Antalya ansässig ist, ab 17 deutschen Flughäfen aktiv. Die Flotte besteht aus 21 Maschinen der Marke Boeing.

Tickets sind im Reisebüro oder auf der Corendon-Webseite buchbar.

Sundair fliegt ab Bremen sechs Städte an

Sechs Ziele in Griechenland, Spanien und der Türkei will die 2016 gegründete Fluggesellschaft Sundair ab Bremen anbieten. Dafür soll ein Airbus des Typs A320 am Flughafen stationiert werden.

Der Erstflug soll laut Bremer Airport am 31. August in Richtung Rhodos abheben. Daneben will das Stralsunder Unternehmen Kreta, Mallorca, die Kanarischen Inseln Gran Canaria und Fuerteventura, sowie Antalya anfliegen. Insgesamt sind 22 Starts und Landungen pro Woche geplant.

Flüge ab sofort buchbar

„Wir freuen uns, nach dem erfolgreichen Start in Berlin und Kassel, sowie nach der Ankündigung unserer Station in Dresden, nun auch Gäste aus dem Norden in ihren Urlaub zu befördern und sie von unserem guten Service überzeugen zu können“, erklärt Marcos Rossello, Geschäftsführer von Sundair.

Die Flüge und Pauschalreisen mit Sundair ab Bremen sind in Kürze buchbar.

Germania-Pleite: 23 Flugziele fallen weg

Nach der Insolvenz von Germania, die ein empfindliches Loch in den Bremer Flugplan gerissen hat, sind das gute Nachrichten für die Fluggäste in Bremen und umzu. Zuletzt wollte Germania eine vierte Maschine am Flughafen in Neuenlander Feld stationieren und 23 Ziele im Sommerflugplan 2019 anfliegen. Somit schließt Sundair nur einen Teil der entstandenen Lücke.

