Nach Einbruch: Polizei fasst Intensivtäter

Bremen - Nach einem Einbruch am späten Montagabend fasste die Polizei in Schwachhausen einen Einbrecher auf der Flucht. Gegen den 39-jährigen Intensivtäter werden derzeit Haftgründe geprüft.

Eine 44 Jahre alte Frau erlitt einen Schock, als sie gegen 21.30 Uhr Geräusche an der Haustür hörte und plötzlich einem Unbekannten gegenüberstand. Der Einbrecher hatte die unverschlossene Eingangstür mit einer Plastikkarte geöffnet und war so in das Haus eingedrungen, teilt die Polizei mit.

Danach flüchtete der Täter auf die Straße und wurde dabei von einem aufmerksamen Zeugen beobachtet. Dieser alarmierte die Polizei. Der Tatverdächtige konnte noch in Tatortnähe gestellt werden. Die Einsatzkräfte nahmen den 39-Jährigen vorläufig fest. Haftgründe gegen den Intensivtäter werden derzeit geprüft, er soll noch am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt werden.

Rubriklistenbild: © dpa