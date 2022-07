Seebühne Bremen: 28000 Zuschauer

Von: Jörg Esser

Jamie Cullum und das Publikum der Bremer Seebühne. © Sascha Schröder

28000 Zuschauer kamen vom 1. bis 24. Juli zu den 30 Veranstaltungen auf der Seebühne. Die nächste Saison beginnt am 30. Juni 2023. Der Vorverkauf beginnt im August.

Bremen – Das war’s. Für die Sommersaison 2022. Die Seebühne am Gröpelinger Weserufer verschwindet für ein knappes Jahr in den Katakomben. Zumindest die Strandkörbe und Requisiten. Die 30 Veranstaltungen vom 1. bis 24. Juli haben 28 000 Zuschauer angezogen, sagte Seebühnen-Chef Jörn Meyer. „Mit den Hilfen von Land und Bund gibt es ein ausgeglichenes Ergebnis.“

Meyer fuhr fort: „Auch im nächsten Sommer wird es wieder Veranstaltungen auf der Seebühne geben.“ Der Vorverkauf soll im August beginnen.

Die besondere, maritime Atmosphäre am Wasser inklusive kreischender Möwen habe wieder funktioniert. „Und das nicht nur bei den abendlichen Veranstaltungen“, sagte der Geschäftsführer von Seebühne und Metropol-Theater. „Auch das Wetter spielte überwiegend gut mit.“ So gab es diverse Sonnenuntergänge als Zugabe fürs Showpublikum.

Seebühne Bremen: „Das Wetter spielte gut mit“

Als Publikumsmagneten erwiesen sich laut Meyer insbesondere die Konzerte von Rea Garvey, Jamie Cullum sowie Oleta Adams, „die am Eröffnungstag gemeinsam mit den Bremer Philharmonikern auch künstlerisch ganz besondere Akzente setzte“. Der Zuspruch von Publikum und Künstlern sei letztlich wieder großartig gewesen. „Die Konzerte begeisterten durch die Bank.“

Nach der Saison ist vor der Saison. Oder so. Einige Konzerte für den nächsten Juli sind eingetütet. Die Schweizer Schlagersängerin Beatrice Egli hat für 2023 zugesagt, nachdem sie ihren für dieses Jahr geplanten Auftritt wegen einer „Fernsehverpflichtung“ kurzfristig abgesagt hatte. Sie will am Dienstag, 11. Juli 2023, auf der Seebühne auftreten. Dafür gibt es schon Karten.

Bestätigt seien außerdem Gastspiele der Poetry-Slammerin, Dichterin und Sängerin Julia Engelmann, des ungarischen Pianisten Peter Bence sowie der Münsteraner Crossover-Band „H-Blockx“ um Henning Wehland, hieß es auf Nachfrage. Im Netz tauchen für die nächste Seebühnen-Saison weitere Termine auf – unter anderem für einen Auftritt des Komikers und Sängers Bernd Stelter, eine „Sommernacht der Filmmusik“, Carl Orffs Oratorium „Carmina Burana“, Giuseppe Verdis Oper „Aida“, eine „Reise durch die Welt der Klassik“, eine Johann-Strauss-Gala sowie Aufführungen von „Das Neinhorn“ und „Das Dschungelbuch“ als Sonntags-Shows für Kinder.

Seebühne Bremen: Neue Spielzeit vom 30. Juni bis 23. Juli 2023

Die neue Saison soll sich wieder über drei Wochen erstrecken. „Spielzeit wird vom 30. Juni bis 23. Juli 2023 sein“, teilte das Team vom Metropol-Theater mit, das eben auch auf der Seebühne Bremen Regie führt.

„Wir wollen die Seebühne fest im Bremer Veranstaltungskalender etablieren“, sagte Jörn Meyer. 2024 muss er dann auch die Fußball-Europameisterschaft in seine Terminpläne einarbeiten. Die findet in jenem Sommer in Deutschland statt, und das Finale steigt am 14. Juli 2024. Gemach, gemach. Bis dahin schießen Marvin Ducksch und Niclas Füllkrug noch diverse Bundesliga-Tore für den SV Werder.