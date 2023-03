Bremer Traditionslokal „Zum Kuhhirten“ muss Restaurant schließen

Von: Marcel Prigge

Das Restaurant „Zum Kuhhirten“ in Bremen muss vorübergehend seinen regulären Betrieb einstellen. Der Grund ist Personalmangel in der Küche. © Marcel Prigge

Zuerst Corona, dann der Schicksalsschlag: Das Bremer Traditionslokal „Zum Kuhhirten“ muss sein Restaurant schließen. Grund sind Personalprobleme.

Bremen – Das Traditionslokal „Zum Kuhhirten“ in Bremen schließt. Zum 1. April wird das Restaurant seinen Betrieb einstellen. Nur noch angemeldete Gruppen ab 20 Personen sollen weiter bedient werden. Der Grund für die Schließung ist das fehlende Küchenpersonal.

Ein Traditionslokal „Zum Kuhhirten“ schließt für Besucher: Kein À-la-carte-Betrieb mehr

Wie die Restaurant-Chefin Angela Giese gegenüber dem Weser-Kurier erklärt, sei der À-la-carte-Betrieb mit den übrig gebliebenen Köchen nicht machbar. Es fehle das Personal in der Küche. Und obwohl seit mehreren Wochen gesucht werden, würden keine qualifizierte Vollzeitkräfte für das Traditionslokal gefunden werden, in dem der SV Werder Bremen gegründet wurde. In diesem Februar hatte zuletzt eine Werder-Fan-Initiative nach einer Spendensammlung vor dem Restaurant eine Tafel enthüllt, die an die Gründung des Sportvereins im Februar 1899 erinnert.

Im Kuhhirten ist 1899 der SV Werder Bremen gegründet worden. Seit Kurzem erinnert eine Tafel vor dem Restaurant an dieses Ereignis. © Marcel Prigge

Erst Corona, dann der harte Schicksalsschlag: Zu wenig Köche für regulären Betrieb beim Kuhhirten

Nun fehle es an Mitarbeitern, bis zu fünf Köche würden in der Küche des Restaurants arbeiten können. Nach Corona konnte das Küchenpersonal jedoch nicht komplett gehalten werden. Anschließend traf ein harter Schicksalsschlag die Familie. Der damalige Chefkoch des Restaurants und Gieses Sohn ist im Oktober vergangenen Jahres bei einer Messer-Attacke ums Leben gekommen. Der 36-Jährige ist gegen 2 Uhr in der Nacht zu Samstag, dem 22. Oktober 2022, an der Straße „Am Werderufer“ niedergestochen worden. Das Restaurant schloss daraufhin, eine Vielzahl an Beileidsbekundungen erreichte die Familie.

Jetzt seien nur noch zwei Köche im Kuhhirten tätig. Wie Giese dem Weser-Kurier verrät, gehe einer davon jedoch in Rente. Da der Restaurantbetrieb so nicht aufrechterhalten werden kann, wird der Kuhhirte nun geschlossen. Allen, die für die kommenden zwei Monate reserviert haben, habe die Chefin wieder abgesagt. Auch Angebote über Ostern werde es also nicht geben.

Vielleicht bald wieder Normalbetrieb: Restaurant „Zum Kuhhirten“ vorübergehend nur noch für Gruppen geöffnet

Ganz geschlossen hat das Traditionslokal jedoch noch nicht. Größere Gruppen ab 20 Personen würden weiter bekocht werden – beispielsweise auf Grillpartys, oder beim Spargelessen. Und auch der À-la-carte-Betrieb sei noch nicht ganz abgeschrieben. Die Kuhhirten-Chefin sucht weiter nach mindestens zwei Köchen und hofft, vielleicht in zwei Monaten schon wieder in den Normalbetrieb zurückkehren zu können, denn die lange Tradition auf dem Stadtwerder soll nicht zu Ende gehen.