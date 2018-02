Nächtlicher Crash in Bremen: 19-Jährige sind außer Lebensgefahr

Bremen - Die beiden in der Nacht zu Sonnabend bei einem Autounfall schwerverletzten jungen Männer sind außer Lebensgefahr. Das sagte am Montag auf Nachfrage eine Polizeisprecherin. Ihr Zustand sei jedoch weiter sehr kritisch, sagte die Sprecherin weiter.

Wie berichtet, hatte ein 17-Jähriger ohne Führerschein das Auto eines 19-Jährigen am Sonnabend gegen 2.30 Uhr in Woltmershausen auf der Flucht vor der Polizei gerammt. Nach Polizeiangaben schnitt der 17-Jährige, in dessen Wagen sich ein weiterer 17-Jähriger und ein zwölf Jahre altes Kind befanden, eine Linkskurve und prallte mit dem entgegenkommenden Auto des 19-Jährigen zusammen.

Die beiden 17-Jährigen und das Kind wurden schwer verletzt. Der 19-Jährige und ein gleichaltriger Mitfahrer schwebten nach dem Unfall in Lebensgefahr. Die drei weiteren Mitfahrer erlitten schwere Verletzungen. Teams von zehn Rettungswagen und zwei Notärzte kümmerten sich in der Nacht um die sieben Verletzten.

Fahrer unter Drogeneinfluss

Der 17-Jährige stand laut Polizei unter Drogeneinfluss und hatte sich das Auto aus dem Kreis der Familie genommen. Der Wagen hat den Angaben zufolge nur noch Schrottwert, ebenso wie das Fahrzeug des 19-Jährigen.

gn