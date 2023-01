Nach Brand in Bremer Hochhaus: Verkehr staut sich in der City

Von: Fabian Raddatz

In einem sechsstöckigen Hochhaus an der Rembertistraße war am Donnerstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. In der City staute sich der Verkehr stundenlang.

Bremen – Massive Verkehrsprobleme nach Hochhaus-Brand: Ein Feuer in einem sechsstöckigen Wohnhaus führte am Donnerstag zu stundenlangen Staus in der Bremer City. Der Brand war laut Angaben der Feuerwehr in einem Müllbehälter ausgebrochen, die rund 70 Einsatzkräfte konnten ihn schnell löschen. Verletzt wurde niemand.

Es war nur ein kleinerer Brand im Müllraum, dennoch war ein Großeinsatz nötig. © Nonstop News

Doch weil die Einsatzkräfte den Rembertiring an der Ecke zur Rembertistraße sperren mussten, staute sich der Verkehr massiv auf der Hochstraße bis zum Utbremer Ring. Auch am Vormittag waren die Verkehrsprobleme in Bremen noch erheblich. Wann die Sperrung aufgehoben werden soll, ist bislang unklar.

Auch am Mittwoch führte die Sperrung der Bürgermeister-Smidt-Brücke zum Verkehr-Chaos in Bremen. Vorausgegangen war ein Großeinsatz der Bremer Polizei.