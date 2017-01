Silvester-Prügelattacke: Ermittlungen wegen Totschlags

Bremen - Im Fall des 15-jährigen syrischen Flüchtlings, der nach einer Prügelattacke in der Silvesternacht in Blumenthal am 7. Januar im Krankenhaus gestorben ist, ermittelt die Bremer Staatsanwaltschaft jetzt wegen Totschlags. Das sagte Oberstaatsanwalt Frank Passade am Montag.

Zu der Tat war es während der Silvester-Böllerei an der Lüssumer Heide gekommen. „Nach den bisherigen Ermittlungen dürfte es in der Silvesternacht gegen 0.20 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Opfer und einer vermutlich kurdischen Tätergruppe gekommen sein, in deren Verlauf das 15-jährige Opfer in den Partyraum eines Lokals flüchtete, dort von der Verfolgergruppe gestellt und körperlich schwer misshandelt wurde“, erklärte Passade. Ein Gast alarmierte gegen 0.30 Uhr den Rettungsdienst. Der 15-Jährige kam mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus. Er musste in ein künstliches Koma versetzt werden.

Die Polizei war zunächst noch nicht am Tatort. Sie sei „erstmals um 2.31 Uhr durch Familienangehörige des Opfers“ alarmiert worden, sagte Passade. So habe erst ab dann ermittelt werden können – „und leider nicht unmittelbar im Anschluss an die geschilderte Straftat“. Passade betonte erneut, dass „Polizei und Staatsanwaltschaft derzeit keine Hinweise dafür vorliegen, dass ein fremdenfeindlicher Hintergrund Auslöser der Tat gewesen sein könnte“. Denn: „Vielmehr deuten die bisherigen Ermittlungen darauf hin, dass der oder die Täter aus dem kurdischen Kulturkreis stammen.“

An die Öffentlichkeit gelangte der Fall erst, nachdem er im sozialen Netzwerk Facebook zu einem Thema geworden war.

