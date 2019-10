Von A nach B: Wissenschaftsshow im Universum erklärt verschiedene Antriebsarten

Hendrik Rudolfsen (43), Showmaster bei der Wissenschaftsshow „Von A nach B“ im Universum, fragt, wie man ein Fahrzeug antreiben kann. Ein Junge in der ersten Reihe hat einige Ideen: „Mit einem Gummiband, einer Feder, einem Benzin-, Diesel- oder Wasserstoffmotor“, sagt er.

Bremen - Von Martin Kowalewski. Die Kinder, die einen Großteil der etwa 100 Zuschauer ausmachen, wissen viel über Antriebstechnologien zu erzählen. Rudolfsen füllt etwas Benzin in einen Kolben, schließt ihn und wiegt ihn hin und her. Dann zündet er das Gemisch an. Es ploppt wie bei einem Tischfeuerwerk, und der Deckel fliegt ab. Ein Mann im Publikum erklärt, beim Diesel erfolgt die Zündung dagegen durch die Verdichtung von Luft. Das demonstriert Showmaster Rudolfsen mit einem Druckluftfeuerzeug. Dies besteht zum größten Teil aus einer Röhre, in der er ein Stückchen Watte legt. Er drückt einen Kolben hinab, die Watte verbrennt.

Etwas weniger feurig behandelt Rudolfsen das Gegenwartsthema Elektrizität als Antrieb. Er zeigt, wie man einen ganz einfachen Elektromotor bauen kann. Er hängt eine Schraube mit einem Magneten darunter an den Minus-Pol einer Batterie. Das hält. Dann verbindet er ein Kabel mit dem Plus-Pol und hält das andere Ende vor den Magneten unter der Schraube. Ein kleines Fähnchen an der Schraube zeigt, dass diese und der Magnet sich schnell zu drehen beginnen.

Show im Universum: Zusammenspiel von Strom und Magnetismus

Das Zusammenspiel von Strom und Magnetismus zeigt Rudolfsen auch mit einem Streifen aus Aluminiumfolie, über den er zwei große Magnete positioniert. Er lässt Wechselstrom durch den Streifen fließen. Dieser beginnt eine Wellenbewegung zu machen. Abstoßung und Anziehung durch die Magneten wechseln. Eine Batterie mit Magneten an beiden Polen saust durch einen Spiraltunnel, eine Röhre mit Drahtspirale darin. Die Magneten berühren die Spirale. Der Strom sorgt für Bewegung.

Rudolfsen hat sogar ein Modellauto mit einer Brennstoffzelle auf dem Versuchstisch. Der Showmaster erklärt, was passiert. Das Wasser wird aufgespalten in Wasserstoff und Sauerstoff. Aus dem Wasserstoff werden dann wieder Wasser und Elektrizität gewonnen. „Wie ein Wasserstoffmotor funktioniert, wusste ich vorher noch nicht“, sagt Christopher (13) aus Mölln in Schleswig-Holstein, der die Show gebannt verfolgt. „Ich baue selber Fahrzeuge mit Motoren aus Lego.“

www.universum-bremen.de

Die Show: Für Kinder ab sechs Jahren

Die neue Science-Show „Von A nach B“ eignet sich für Kinder ab sechs Jahren. Die Show ist täglich um zwölf und 15 Uhr im Universum (Wiener Straße 1) zu sehen. Das Haus öffnet von 9 bis 18 Uhr, am Wochenende und an Feiertagen von 10 bis 18 Uhr. Eintritt: 16 Euro (ermäßigt elf Euro).