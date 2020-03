„Moka Efti Orchestra“ und Severija bringen die alten 20er ins „Modernes“

Mysteriöse Zeitreise

+ © JOACHIM GERN/A NOTHER DIMENSION/DPA Zu Asche, zu Staub: Sängerin Severija (v.l.), die Komponisten Nikko Weidemann und Marko Kamien sowie der Arrangeur und musikalische Direktor Sebastian Borkowski sind die Köpfe des „Moka Efti Orchestras“, das mit „Erstausgabe“ sein erstes Album veröffentlicht hat. © JOACHIM GERN/A NOTHER DIMENSION/DPA

Bremen - Von Jörg Esser. 1 000 Zuschauer. So viel fasst das „Modernes“ am Neustadtswall nicht. Und das ist derzeit auch gut so. Das „Modernes“ bleibt unter der Corona-Grenze. Das Gastspiel des „Moki Efta Orchestras“ geht über die Bühne – vor um die 500 zum Teil mitfeiernden Zuschauern. „Toll, dass Ihr da seid“, sagt Komponist und Sänger Nikko Weidemann. Und dann: „Man spielt ja immer im Angesicht des Todes.“