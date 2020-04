„Muttertag ist unser Weihnachten“

Bremen - Von Martin Kowalewski. „Ich habe einige tausend Stiefmütterchen und Hornveilchen weggeschmissen“, sagt Pascal Coldewey (36) aus Delmenhorst, dessen Firma Gemüse-, aber auch Beet- und Balkonpflanzen produziert. Am frühen Montagmorgen ist reger Betrieb bei den zwölf Blumengroßhändlern im Großmarkt in der Überseestadt. Es sind noch wenige Stunden, bis die Blumenhändler nach der Zwangspause wieder öffnen.

Coldewey blickt in die Statistik und die spricht Bände. 130 000 Stiefmütterchen habe er von Januar bis März 2019 verkauft. In diesem Jahr waren es 70 000. Die Zahl der verkauften Hornveilchen sei von 172 000 auf 100 000 gesunken. Er schätzt den Schaden auf 35 000 bis 40 000 Euro. „Die Soforthilfen sind nur ein Tropfen auf den heißen Stein“, sagt er. Kurzarbeit sei keine Lösung. „Wir brauchen die Mitarbeiter für die nächsten Kulturen.“ Nun seien die Eisbegonien dran.

Der Blumengroßhandel Hans Trüffel hatte im März zwei Wochen geschlossen, sagt Oliver Trüffel (57), der die Firma in dritter Generation leitet. „Wir haben keine Wochenmarkt- und Supermarkt-Kunden“, sagt er. Seine sechs Mitarbeiter seien in Kurzarbeit. Auch der Großhändler bekommt die Änderungen im alltäglichen Leben zu spüren, die auch weiter anhalten werden: Hotels und Gaststätten fallen als Kunden weg. Es finden keine Feiern statt und Beerdigungen nur in bescheidenerer Form. „Ich kann nur hoffen, dass der Einzelhandel wieder Fahrt aufnimmt.“ Er rechnet mit 50 Prozent weniger Umsatz in diesem Jahr.

Tulpen, Ranunkeln und Freesien, typische Frühjahrsblumen seien aktuell gefragt, sagt Blumengroßhändler Dirk Schröder (52). Auch er spürt die Krise. „Wir sind mit einem ganz blauen Auge davon gekommen“, sagt er. Um etwa die Hälfte sei der Absatz ab Mitte März eingebrochen. Zwei andere Schnittblumengroßhändler hätten zeitweise sogar geschlossen. Er kritisiert, dass Bau- und Supermärkte Blumen verkaufen durften, Fachgeschäfte aber nicht.

Helmut Reuter, Mitarbeiter beim Topfpflanzen-Großhändler Schleper, fährt Blumen zu Händlern in Norddeutschland. Das Unternehmen beliefere auch Supermärkte. Die hätten ihre Nachfrage erhöht, sagt er. „Allerdings kaufen die keine hochwertigen Grünpflanzen“, sagt er. Viele der Großhändler hoffen auf den Muttertag. „Das ist hier das Weihnachten“, sagt Markus Günsch (56), Marktaufseher beim Großmarkt Bremen.

Gerda Rickers (66) und ihre Tochter Irina Petro-Schröder (44) schieben einen Wagen mit Tulpen, Rosen und Lilien aus dem Großmarkt. Ihr Blumengeschäft in Grolland hat am Montag wieder geöffnet. „Die Schließzeit im Frühling kann man nicht wieder aufholen. Ostern ist vorbei“, sagt Rickers. Petro-Schröder ergänzt: „Ich weiß nicht, wie die Leute das Angebot annehmen.“ Sie hofft darauf, dass sich die vielen alten Leute im Stadtteil freuen, weil es wieder Blumen gibt.