Florence Samkange-Zeeb: „Es ist nie zu spät für Neues“

Bremen - Von Steffen Koller. Zimbabwe, Südafrika, Namibia, Bielefeld, Bremen: Florence Samkange-Zeebs Lebensweg hat sie bisher durch viele Winkel der Erde geführt, dabei ist die Auflistung nicht einmal vollständig. Sie zog drei Söhne groß und promovierte an der Universität Bremen – im Alter von 49 Jahren. Die Sozialepidemiologin spricht in unserer Serie „Mutmacherinnen“ über ihre Arbeit in Problembezirken, was die Menschen dort bewegt und welche Tipps sie jungen Menschen gibt.

„Das, was die Leute täglich bewegt, zählt“, sagt Florence Samkange-Zeeb. Es ist ein Satz, den sie öfter wählt, wenn sie über ihre Arbeit spricht. Über die Studien, die sie in sozialen Brennpunkten durchgeführt hat und über die Erfahrungen aus zahlreichen Gesprächen mit Menschen aus Stadtteilen, die nicht vom Glück geküsst sind. Die 54-Jährige ist ausgebildete Röntgenassistentin und studierte Gesundheitswissenschaftlerin, Expertin für Krankheitsbilder bestimmter Bevölkerungsgruppen, und aktuell als Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Bremer Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie, bekannt als BIPS, tätig.

Mal ging es in ihrer Forschung um Handystrahlen und Hirntumore, mal um die Prävention von HIV-Aids und um die Rückkehr auf den Arbeitsmarkt nach Herz-Kreislauferkrankungen. Trotz oder gerade wegen der Vielfalt ihrer Themen, habe sie eines nie vergessen: Hinter die Fassade schauen, Ursachen verstehen, mit den Menschen sprechen. Denn sie weiß selbst am besten, was es heißt, stets von vorne zu beginnen.

In Zimbabwe geboren, zog es Samkange-Zeeb zunächst nach Südafrika, elf Monaten später ging sie nach Namibia, wo sie ihren jetzigen Ehemann, einen Mediziner, kennenlernte. 1995 wanderte sie nach Deutschland aus, dann folgten Stationen in Leimen bei Heidelberg, in Bielefeld, Genf, Mainz und schließlich Bremen. Bachelor-Fernstudium in Leimen, Masterabschluss in Bielefeld.

Studien in Gröpelingen und in der Neustadt

Während der dann folgenden drei Jahre am Bremer Institut für Ethnologie und Kulturwissenschaft führte sie unter anderem Studien zur Gesundheitsversorgung in Gröpelingen und in der Neustadt durch. Auch diese Arbeit habe ihr Denken geprägt, sagt Samkange-Zeeb. In persönlichen Gesprächen mit Betroffenen lernte sie, dass es viele Faktoren gibt, die einen Menschen dazu werden lassen, wie er ist. Ob er gesund ist oder nicht. Ob alkoholkrank oder drogensüchtig.

Und sie hat gelernt, dass es nie zu spät sei, etwas Neues zu beginnen. „Man ist nie zu alt, um etwas zu lernen. Ich habe mit fast 50 promoviert.“ Gerade in Deutschland habe man selbst mit einem Haupt- oder Realschulabschluss viele Möglichkeiten.

„Warum also keine Ausbildung? Es muss nicht immer direkt die Uni sein“, meint Samkange-Zeeb. Bei einer Ausbildung lerne man „soziale Skills“, den Umgang mit Menschen. Da sei es nicht entscheidend, ob man 18 oder 48 Jahre alt ist.

Die 54-Jährige gibt ihre Denkanstöße auch an junge Menschen weiter, unter anderem an Schulen oder in Workshops. Einfach jemanden „abzustempeln“, das kommt für sie nicht infrage. „Wir vergessen den Kontext“, sagt sie und meint damit das oft verbreitete Schubladendenken. Für viele sei beispielsweise von außen betrachtet ein Suchtverhalten ein gesundheitliches Kernproblem, „doch für die Betroffenen ist es möglicherweise ein Versuch der Problemlösung“, gibt sie zu bedenken. Mit dieser Philosophie widmet sie sich weiter ihrer Arbeit. Denn: „Es gibt genug zu tun.“