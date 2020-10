Corona: Mut machen statt Angst

Bremen – Die Corona-Infektionszahlen steigen, die Kliniken werden voller, aber schwere Erkrankungen sind weiter verhältnismäßig gering, eine Übersterblichkeit in der Pandemie notieren die Statistiker nicht.

Dennoch werden die Regeln immer strenger, Politiker drohen mit einem weiteren Lockdown, Kritiker des harten Kurses fürchten derweil um die Demokratie. Prof. Dr. Gerd Glaeske, Gesundheitswissenschaftler, rät im Interview dazu, mehr Mut zu machen statt immer neue Bedrohungsszenarien zu entwickeln. Gemeinsam mit anderen Wissenschaftlern hat er ein weiteres Thesenpapier herausgebracht.

Herr Prof. Dr. Glaeske, Sie und weitere Wissenschaftler fordern eine andere Herangehensweise an die Corona-Pandemie. Was wäre Ihre Strategie?

Die Epidemie durch Sars-Cov-2/Covid-19 hat eine große Dynamik erreicht. Die hohen Zahlen neu gemeldeter Infektionen und vor allem der langsam, aber deutlich ansteigende Anteil positiver Testergebnisse auf jetzt über 2,5 Prozent (im Ausland zweistellig) weisen darauf hin, dass die Epidemie in der Bevölkerung eine weite Ausbreitung gefunden hat. Wegen der asymptomatischen Übertragung ist es unwahrscheinlich, dass man diese Dynamik durch die klassischen Mittel wie Kontaktbeschränkung und Nachverfolgung einfangen kann. Bereits seit dem ersten Thesenpapier Anfang April hat die Autorengruppe mit Nachdruck darauf hingewiesen, dass die allgemeinen Präventionsmaßnahmen immer mit spezifischen Maßnahmen kombiniert werden müssen. Diese Maßnahmen sollten sich auf die verletzlichen Bevölkerungsgruppen – Menschen in Alten- und Pflegeheimen, andere vulnerable Einrichtungen wie Reha oder Behindertenwerkstätten und auch besonders auf berufliche Risikosituationen – konzentrieren. (...) Längst hätten Politiker, aber auch die beratenden Wissenschaftler mit einem positiv orientierten Diskussionsprozess beginnen und Mut machen müssen statt eines immer weiter wiederholten Bedrohungsszenarios – nicht nur verbieten, sondern auch anbieten. Ansonsten wird die Polarisierung weitergehen, das ist keine Lösung.

Wie wollen Sie die verletzlichen Gruppen – Ältere, Kranke – schützen? Ein erneutes Besuchsverbot würde sie ins Herz treffen. . .

Das ist auch unsere Ansicht. Aus diesem Grund brauchen wir Krisenintenventionsteams, Testteams, Schulungsteams und pflegerische Notfallteams. So sollten Schulungs- und Testteams den Institutionen für ältere, kranke und pflegebedürftige Menschen dabei helfen, Teststrategien zu entwickeln und einzuüben, die von einem proaktiven Schutzgedanken getragen sind und mit denen die Testung aller Bewohner, aber vor allem auch die Testung aller Pflegerinnen und Pfleger und Besucher organisiert wird, um eine vorhandene Infektion auszuschließen. Der Vorschlag wäre: zweimal wöchentliche Testungen aller genannten Gruppen. Dabei können auch schnelle Antigentests eine gute Unterstützung sein, bei denen ein Ergebnis meist nach weniger als 15 Minuten vorliegt. Für ältere und vorerkrankte Personen außerhalb der genannten Institutionen ist es wichtig, dass sie ihre Alltagskontakte und Begegnungen weiter ausüben können, solange dabei ein geringes Risiko für eine Infektion gewährleistet werden kann. Deshalb ist es sinnvoll, für solche Personen reservierte Zeiten der Nutzung von öffentlichen Einrichtungen (wie Bibliotheken) und Dienstleistungen (wie Beratungsdienste) vorzusehen. Um die (eher unwahrscheinlichen) Infektionsmöglichkeiten beim Einkaufen weiter zu reduzieren, sollten Lebensmittelgeschäfte, Apotheken, Restaurants mit Mittagstischangeboten und andere Geschäfte des täglichen Bedarfs Zeiten ausweisen, die außerhalb von Stoßzeiten mehr Abstand ermöglichen und zu denen ältere Personen und kranke Personen bevorzugt einkaufen oder andere Angebote nutzen können. Es ist interessant, dass Lothar Wieler, der Chef des Robert-Koch-Instituts, erst jetzt die vulnerablen Gruppen in seine Darstellung aufnimmt.

Was kritisieren Sie an den derzeitigen strengen Regeln, an den Schreckensszenarien, die Bundesregierung und Länder malen?

Tatsache ist, dass nach wie vor anhaltend und der als alternativlos kommunizierte Bezug allein auf die Verantwortlichkeit der Einzelnen im Mittelpunkt der Kommunikation steht. Dies führt aus unserer Sicht zur Ermüdung in der Umsetzung sinnvoller Schutzmaßnahmen wie Abstand, Maskentragen und vor allem Händehygiene und daneben zur Hinwendung in falsche Heilslehren, aber nicht zu einer Verbesserung der Wirksamkeit der vorgeschlagenen oder angeordneten Maßnahmen. Dies gilt vor allen Dingen im Zusammenhang mit einer Drohkulisse, die aus den impliziten Termini „langdauernder Winter“, „Weihnachten im Lockdown“ und „es könnte für Sie kein Intensivbett mehr frei sein“ zusammengesetzt ist. Jede Beschäftigung mit Fragen der Risikokommunikation zeigt klar auf, dass es notwendig ist, angepasst an die aktuelle und erfahrbare Situation die geltenden Vorgehensweisen zeitlich zu begrenzen, regelmäßig eine verständliche Neuanalyse der Situation vorzunehmen und mit fortentwickelten Konzepten die Bewältigung der Krisensituation fortzusetzen. Eine Fortentwicklung ist jedoch nicht sichtbar. So ist es zum Beispiel wichtig darzustellen, dass zwar die Anzahl der getesteten Infizierten ansteigt, dass aber der Anteil der Infizierten, die auf Intensivstationen behandelt werden müssen, gegenüber dem Anteil in den früheren Monaten der Pandemie deutlich geringer ausfällt, das Gleiche gilt für den Anteil der Menschen, die im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben sind. Es geht um eine an die veränderten Rahmenbedingungen angepasste Kommunikation, schließlich hat unser Gesundheitssystem aus der Erfahrungen der vergangenen Monate dazugelernt. Dass die Epidemie weiterbesteht und Vorsichtsmaßnahmen wichtig sind, dürfte jedem klar sein, aber über die Veränderungen zu berichten, wäre auch eine wichtige Kommunikationsstrategie, die unterbleibt aber zumeist, so dass immer noch Warnungen verbreitet werden, die mit Angst und Panik verbunden sind.

Reicht es Ihrer Auffassung nach, in Runden, in denen über Einschränkungen des öffentlichen Lebens, der Wirtschaft entschieden wird, ausschließlich Virologen zu hören?

Das ist nach unserer Auffassung ein viel zu enger Kreis – Virologen, Infektiologen und Intensivmediziner sind wichtig, aber es geht auch um andere Themen, für die diese Experten weder Kompetenzen noch Erfahrungen haben. Es müssten daher Soziologen, Pädagogen, Psychologen, Gesundheitsökonomen, Experten aus dem Bereich Public Health ebenfalls gehört werden. Neben den medizinischen Aspekten werden die psychosozialen und pädagogischen Folgen der Corona-Zeit zu wenig berücksichtigt.

Beispiele?

Die in der Frühphase der Pandemie eingerichteten oder sich freiwillig engagierenden Unterstützungsdienste für ältere Mitbürger sind zum großen Teil nur noch punktuell vorhanden. Sie sollten zügig wieder reaktiviert werden, um ältere Menschen, wenn sie es wünschen, über Bringdienste und telefonische Kontaktaufnahme zu unterstützen und damit einer Isolation oder Quarantäne vorzubeugen. Es muss auch über die Lebenssituation von Kindern und Jugendlichen nachgedacht werden. Dazu gehören Überlegungen, welche Möglichkeiten es gibt, jungen Menschen, die unter vielen Einschränkungen während der Corona-Zeit leiden, Räume für ihre nachvollziehbaren Wünsche nach Kontakt miteinander anzubieten, um den ungeregelten und bezüglich der Infektionsgefahren immer wieder anfälligen Partys und Alkoholevents mit Alternativen begegnen zu können. Weiterhin legen erste Studien nahe, dass insbesondere Kinder und Frauen während der Corona-Pandemie erheblichen häuslichen Belastungen ausgesetzt sind – Aggressivität, Gewalt und mangelndes gegenseitiges Verständnis sind Begleiterscheinungen der derzeit herrschenden Einschränkungen in den Ausgeh-, Arbeits- und Vergnügungsmöglichkeiten. Es wäre daher wichtig, präventiv oder interventiv tätige psychosoziale Dienste anzubieten. Auch public-health-orientierte externe Präventionsangebote sollten einbezogen werden, zum Beispiel Antigenteste (Schnelltests) in Betrieben. Dass aber dennoch Abstandsregeln, Maskentragen und Desinfektion eine zentrale Rolle spielen müssen, ist unverzichtbar.

Zur Person

Prof. Dr. Gerd Glaeske (75) ist Gesundheitswissenschaftler und Apotheker. Seit 2017 ist er Leiter des Instituts „Länger besser leben“ am Forschungszentrum Ungleichheit und Sozialpolitik der Bremer Uni (Socium). Glaeske leitete die Abteilung für Arzneimittelepidemiologie im Bremer Institut für Präventionsforschung und Sozialmedizin (BIPS).