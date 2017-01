Mut-Hut für die Zuversicht

Wenn Kinder an Rheuma erkranken

+ Untersuchungstermin bei Prof. Dr. Hans-Iko Huppertz: Der Direktor der Prof.-Hess-Kinderklinik bildet seit 20 Jahren Ärzte auf dem Gebiet der Kinderrheumatologie weiter. Links Kinderkrankenschwester Martina Klose. - Foto: Geno/Bahlo

Bremen - Malu ist acht Jahre alt und sammelt Hüte. Diese sollen ihr dabei helfen, besser mit ihrer Krankheit zurechtzukommen. Malu hat Rheuma. Und wenn es sie zum Beispiel nervt, anderen beim Fußballspielen nur zuschauen zu können statt selbst mitzukicken, dann zieht sie einfach ihren Schlapphut über die Augen.

Wenn ihre Schreibhand mal wieder während einer Klassenarbeit streikt, obwohl sie alle Antworten weiß, dann nimmt sie ihren Wut-Hut. Wenn alles nicht hilft, gibt es ja noch den Mut-Hut, der sie wieder etwas zuversichtlicher machen soll. Malu ist zwar nur eine Comic-Erfindung der Deutschen Rheuma-Liga. Mit ihren Mutmach-Tipps aber sollen Kinder im realen Leben besser mit der Krankheit zurechtkommen.

Neben Malu braucht es dafür vor allem auch gut ausgebildete Kinderärzte. An der Prof.-Hess-Kinderklinik am Klinikum Mitte werden deshalb Fachkräfte aus dem In- und Ausland auf dem Gebiet der Kinderrheumatologie bereits seit 20 Jahren weitergebildet. Rheuma wird oft als Krankheit wahrgenommen, die eher ältere Menschen betrifft. „Aber auch Kinder können an Rheuma erkranken“, sagt Prof. Dr. Hans-Iko Huppertz, Direktor der Kinderklinik. Schätzungsweise 15.000 Kinder unter 16 Jahren leben in Deutschland dauerhaft mit dieser Krankheit, so der Mediziner.

„Es handelt sich dabei um eine entzündliche Erkrankung des Bewegungsapparates, bei dem die Gelenke anschwellen, sich der Bewegungsumfang mindert und die Kinder humpeln oder einen Arm nicht mehr vollständig einsetzen können“, so Huppertz.

Auch innere Organe könnten betroffen sein, bei einigen Formen könne es zu Nierenversagen, zur schweren Beeinträchtigung des zentralen Nervensystems mit Krampfanfällen und Koma, zur Einschränkung der Lungenfunktion, zur Herzinsuffizienz oder zu hohem Fieber kommen.

Die Kinder könnten gar von Blindheit bedroht sein, weiß Huppertz. Neben der wichtigen Stütze Familie komme es deshalb vor allem auf qualifizierte Fachkräfte und Therapeuten an, um den Alltag der jungen Patienten möglichst normal zu gestalten.

Huppertz ist Fachmann auf diesem Gebiet, und er hilft intensiv dabei mit, dass Kinderärzte weitergebildet werden. „Die Behandlung dieser Erkrankungen erfordert neben dem Grundwissen und der notwendigen Haltung eines Kinderarztes spezielle Kenntnisse und Fähigkeiten“, sagt er. Deshalb gebe es auch an der Prof.-Hess-Kinderklinik seit vielen Jahren die Möglichkeit, die Zusatzbezeichnung „Kinderrheumatologie“ innerhalb von 18 Monaten nach Abschluss der Weiterbildung zum Kinder- und Jugendarzt zu erwerben.

Zudem hat Huppertz 1997 als damaliges Vorstandsmitglied der Arbeitsgemeinschaft Kinderrheumatologie (jetzt Gesellschaft für Kinder- und Jugendrheumatologie) den Kursus „Pädiatrische Rheumatologie“ ins Leben gerufen.

Der Kursus wendet sich an Kinderärzte, die zum Kinderrheumatologen ausgebildet werden wollen oder ihr Wissen in diesem Spezialfach auffrischen möchten. Anhand konkreter Fälle diskutieren die Teilnehmer das richtige Vorgehen. „Das Kurskonzept überzeugt durch die praxisnahe Ausbildung“, sagt Huppertz.

Die Therapie- und Behandlungsmöglichkeiten von Kinderrheuma haben sich laut Huppertz in den vergangenen Jahren immer weiter verbessert. Neben Aufklärungsgesprächen und bewegungstherapeutischen Ansätzen spielten Medikamente eine wichtige Rolle. Die Art der Medikation hänge dabei stark von der Rheumaart ab.

Schmerzen und Entzündungen sowie Organ- und Gelenkschäden könnten mit einer Basistherapie gelindert werden. Während bei einigen Kindern die chronische Erkrankung fortbestehe, gelinge es bei der Mehrzahl, die Entzündung zu unterdrücken.

Huppertz: „Und zwar so gut, dass man den Kindern äußerlich nichts mehr ansieht und sie im Alltagsleben an allen Aktivitäten einschließlich Sport teilnehmen können.“ Es finden sich, so Huppertz, unter den Patienten mit Rheuma auch erfolgreiche Leistungssportler.

