Muslimische Mehrheit gegen Salafismus

Bremen - Von Jörg Esser. Der Salafismus füllt Seiten in jedem Verfassungsschutzbericht. Dabei gilt der Salafismus als Nährboden für gewaltbereite Jihadisten. Doch nur die wenigsten Muslime sind Salafisten. Und: Es existiert ein „immenser Fundus an innermuslimischer Islamkritik“. Das ist eine zentrale Aussage der Doktorarbeit des Bremer Islamwissenschaftlers Hazim Fouad, der seit acht Jahren wissenschaftlicher Mitarbeiter des Landesamts für Verfassungsschutz ist. Die Ergebnisse seiner 362-seitigen Arbeit mit dem wissenschaftlich-sperrigen Titel „Zeitgenössische muslimische Kritik am Salafismus. Eine Untersuchung ausgewählter Dokumente“ präsentierte Fouad am Donnerstag gemeinsam mit Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) und dem Leiter des Bremer Landesamts für Verfassungsschutz, Dierk Schittkowski.

Der Salafismus werde aus der eigenen Community theologisch, islamrechtlich, historisch und soziologisch kritisiert. Und laut Fouad gibt es lautstarke Kritiker, die über Bücher, Predigten, Aufsätze und Videovorträge versuchen, dem Salafismus etwas entgegenzusetzen. Allerdings steht dem Salafismus keine geeinte Kritikerfront gegenüber. Das Spektrum reicht von liberal-modernen bis zu ultra-konservativen Gegenpositionen. „Nicht jeder Salafismuskritiker ist automatisch ein lupenreiner Demokrat“, wirft Mäurer ein.

Bei Salafismus handelt es sich um eine fundamentalistische Auslegung der islamischen Religion. Sie verfolgt politische Ziele, die gemessen am Grundgesetz als extremistisch und verfassungsfeindlich zu bezeichnen sind. All diejenigen, die nicht das salafistische Islambild teilen, sind aus Sicht der Salafisten keine richtigen Muslime oder im schlimmsten Fall sogar Abtrünnige. Eine Teilgruppe der Salafisten, die sogenannten Jihadisten, ist zudem der Ansicht, dieses Weltbild mit Gewalt durchsetzen zu müssen. Mit Verweis auf die Anschläge durch islamistische Terroristen behaupten Akteure des rechtsextremen und rechtspopulistischen Spektrums wiederum, der Westen befände sich in einem Krieg mit dem Islam. „Sie nehmen die Gesamtheit der Muslime in Geiselhaft für die Taten von Extremisten“, so Mäurer. Laut Fouad beträgt der Anteil der Salafisten unter den Muslimen in Deutschland lediglich 0,2 Prozent.

„Hazim Fouad hat Pionierarbeit geleistet“, sagt Schittkowski. Und weiter: „Der Verfassungsschutz hat den Auftrag, über extremistische Bestrebungen aufzuklären. Dazu gehört auch, zwischen Extremisten und Nicht-Extremisten zu unterscheiden.“ Mäurer ergänzt: „Letztlich stellt die Doktorarbeit einen weiteren Beleg dafür dar, dass nicht ‚der Islam‘ dem Westen feindlich gegenübersteht.“ Vielmehr stünden überall demokratisch gesinnte Menschen Extremisten gegenüber.

Etwa fünf Millionen Muslime leben in Deutschland, in Bremen sind es geschätzt 50 000. 11 500 Muslime werden deutschlandweit dem Salafismus zugerechnet. In Bremen sind es laut Verfassungsschutz derzeit 540, davon gilt „eine niedrige zweistellige Zahl“ als gewaltbereit.

Die Doktorarbeit ist im Netz verfügbar unter:

https://macau.uni-kiel.de/receive/dissertation_diss_00025871