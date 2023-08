Musikfest Bremen: Zum Auftakt die „Große Nachtmusik“

Das „Budapest Festival Orchestra“ spielt zum Musikfest-Auftakt am Sonnabend. © BFO

Musik liegt in der Bremer Luft! Am Sonnabend, 19. August, beginnt das Musikfest Bremen - mit ganz vielen Konzerten in Bremen und „umzu“.

Bremen – Mit einer „Großen Nachtmusik“ beginnt am Sonnabend, 19. August, das Bremer Musikfest. Bis zum 9. September stehen 42 Veranstaltungen in Bremen und der Region auf dem Programm. Musik gibt es an 31 Spielstätten, neben Bremen und Bremerhaven sind viele andere Orte im Umland, darunter auch Verden, Worpswede und Bad Zwischenahn, dabei. Knapp 1 250 Künstler wirken beim Musikfest mit.

Zum Auftakt stehen am Sonnabend an zehn Spielorten rund um den Marktplatz 21 jeweils 45-minütige Konzerte an, sagte Intendant Thomas Albert. Die Besucher haben die Wahl zwischen einzelnen Konzerten oder einer Tour mit drei verschiedenen Auftritten. Für beides gibt es noch Karten. Tickets für ein Konzert kosten 30 Euro, für die Dreier-Tour 90 Euro. Zu bekommen sind die Karten unter anderem bei der Glocke unter 0421/33 66 99 sowie über die Homepage „www.musikfest-bremen.de“. Für junge Festival-Besucher gibt es besonders günstige Tickets: Bis einschließlich 18 Jahren zahlen sie lediglich sechs Euro für ein Konzert.

Die Bandbreite der gut 40 Konzerte beim Musikfest reicht von Jazz über Weltmusik bis zur Oper. Mit dabei ist eine Komposition, die mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz entstanden ist, so Albert. „Sehr aufregend“, blickt er voraus. Den Schlusspunkt setzt bei freiem Eintritt ein Open-Air-Konzert mit Aretha-Franklin-Songs am 9. September auf dem Marktplatz.

Musikfest Bremen: Italien im Mittelpunkt der Klänge

Italien steht im Mittelpunkt der Klänge, mit denen das Musikfest in seiner 34. Saison nach Belgien und den Niederlanden in den vergangenen Jahren nun einen musikalischen Blick in ein Nachbarland werfen will. Albert: „Von Monteverdi bis Verdi, vom Madrigal bis zur Oper, vom Concerto bis zur Vesper - vom Spannungsfeld dieser engen Verflechtungen sind zahlreiche Programme im diesjährigen Musikfest bestimmt.“

Überdies gibt es erneut ein Festival im Festival – zu Ehren des barocken Orgelbaumeisters Arp Schnitger (1648 bis 1719). Diesmal sind fünf Konzerte vorgesehen, heißt es. Der Etat des Musikfestes beträgt nach Informationen des Intendanten rund 3,25 Millionen Euro. Die Stadt Bremen schießt 550.000 Euro zu, vom Bund kommen 600.000 Euro. Der größte Teil der Kosten wird wie in den Vorjahren aus Ticketverkäufen sowie von Sponsoren finanziert.

Im vergangenen Jahr, also noch mit Corona, lockte das Musikfest rund 22.700 Besucher an, 2019 vor der Pandemie etwa 24.500. In diesem Jahr werden fast 26.900 Tickets angeboten. (gn/epd)