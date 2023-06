Musik, Theater und Buddel-Spaß in der Bremer City

Von: Thomas Kuzaj

Das „Showtunes“-Ensemble beim sommerlichen Stadtmusikanten-Spiel auf dem Domshof. © WFB/Jan Rathke

Bremen – Die ganze Stadt ein einziger Spielplatz. . . ein Traum, oder? Nun, in der Innenstadt erfüllt sich dieser Traum demnächst – jedenfalls für Kinder.

Denn die Einzelhandels-Vereinigung City-Initiative baut auf dem Ansgarikirchhof wieder ihre Sommer-Sandkästen auf. Und für die größeren Innenstadt-Flaneure kommt noch ein XXL-Schach-Spielfeld hinzu. Wann? Ab Montag, 3. Juli, wie es bei der City-Initiative heißt. Buddeln in der Bremer City – aber eben nur zum Spaß: Sandkästen und Schachfeld öffnen bis einschließlich 26. August montags bis sonnabends in der Zeit von 11 bis 18 Uhr.

„Während sich die Jüngsten im Sand vergnügen, genießen die Eltern eine wohlverdiente Pause in Liegestühlen – mit sicherem Blick auf die Kinder. Die Mitarbeiter der City-Initiative sorgen immer für ausreichend Schippen und Utensilien vor Ort“, heißt es weiter. Und: „Es ist täglich eine Ansprechperson vor Ort, die das Spielzeug ausgibt, die Aktion begleitet und beaufsichtigt.“ Die Sandkästen sind für Kinder bis zu sieben Jahren gedacht.

Die Stadtmusikanten erobern den Domshof

Auf der „Open-Space“-Bühne auf dem Domshof ist unterdessen das sommerliche Stadtmusikanten-Spiel in seine neue Saison gegangen. Bis zum 10. September, so die Organisatoren, treten Esel, Hund, Katze und Hahn nun jeweils sonntags um 12 Uhr auf. Der Eintritt ist frei. Der Bremer Regisseur, Moderator und Autor Dirk Böhling hat gemeinsam mit dem Ensemble „Showtunes“ unter der Leitung des Sängers Frank Fiedler eine neue Version des alten Märchens produziert – im Auftrag der Wirtschaftsförderung Bremen (WFB). Bühnenbild und Kostümentwürfe stammen von Manfred Kaderk; ausgearbeitet und geschneidert wurden die Kostüme von Melanie Kuhl. Die Musik haben Hajo Osmers und Sebastian Undisz geschrieben.

Auf der Bühne erzählt ein Leierkastenmann, der die vier Stadtmusikanten trifft, deren berühmte Geschichte. Die Tiere wiederum schildern ihr Schicksal jeweils auf ihre ganz eigene Art. Der Esel zum Beispiel singt einen Country-Song, der Hund bellt nicht, sondern rappt, die Katze schnurrt ein Chanson, der Hahn kräht wie ein Punk-Rocker. Oder so ähnlich. Die Verantwortlichen sind ganz begeistert. „Ich freue mich sehr, dass wir diese gute Tradition, das Märchen von den Stadtmusikanten in unserer Stadt zu erzählen, wieder aufleben lassen“, so WFB-Touristik-Geschäftsführer Oliver Rau. „Diese entstaubte, freche und zeitgemäße Fassung des Märchenklassikers wird Bremerinnen und Bremern sowie Gästen unserer Stadt gleichermaßen viel Spaß machen!“ Mit den etwa 20-minütigen Aufführungen schaffe man zudem „ein weiteres Element zur Belebung und Attraktivitätssteigerung der Bremer Innenstadt“, so Rau weiter.

Musik beim Innenstadt-Sommerfest „Hoeg“

„Musik ist Trumpf“, das wusste Peter Frankenfeld schon in den 70er. Drei Tage, fünf Bühnen und 40 Bands – zum zweiten Mal hat die Bremer City-Initiative das Innenstadt-Sommerfest „Hoeg“ organisiert. Das Fest beginnt am Donnerstag, 29. Juni. Los geht es mit der offiziellen Eröffnung um 18.15 Uhr auf dem Marktplatz. Die in den 80er Jahren in der Region weithin gefeierte Bremer Funk-, Groove- und Rockband „Caliber 38“ sorgt dann ab 18.30 Uhr als „Caliber 38 reloaded“ für – genau! – Musik. Freitag und Sonnabend, 30. Juni und 1. Juli, folgen nachmittags und abends weitere Konzerte auf dem Marktplatz, auf dem Domshof, auf der „Ansgari-Bühne“ sowie auf der „Tower-Bühne“ an der Schlachte. Hinzu kommen Walking-Acts, Zauberei und Comedy im Schnoor.