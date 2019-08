Musik, „Street Food“ und Fährverkehr

„Überseetörn“ in die Überseestadt

+ © Überseetörn Von Hafenbecken in der Überseestadt starten im Rahmen des „Überseetörn“ Rundfahrten und Fährverkehr. © Überseetörn

Bremen – Es ist einiges los am Wochenende in Bremen: Festival in der temporären Hafenbar „Golden City“ auf dem Lankenauer Höft (Freitag bis Sonntag), Open-Air-Spektakel am Sonnabend mit Bands aus den 90er Jahren und rund 15 000 Zuschauern auf der Bürgerweide (Sonnabend), „Botanika goes Space (Sonnabend/Sonntag) und Kindertag im Bürgerpark (Sonntag) mit allein etwa 50 000 Besuchern. Aber das ist noch nicht alles: In der Überseestadt präsentiert sich der „Überseetörn“.