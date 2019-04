Musical um Wolfgang Petry kommt ins Metropol-Theater

Bremen - Von Elisabeth Gnuschke. Jede Menge Musik von „Wolle“ Wolfgang Petry. Dazu vier Paare, die ihre Geschichte erzählen. Und fertig ist das Musical um Freundschaft und Familie, Liebe und verpasste Träume. „Das ist Wahnsinn!“, so heißt das Musical mit 25 Hits von Wolfgang Petry, das gleich für mehrere Tage im Bremer Metropol-Theater Station macht. Der „Wahnsinn“ ist vom 16. bis 21. April (Dienstag bis Sonntag) im Haus am Richtweg zu sehen. Zu acht Shows erwartet Veranstalter Semmel Concerts insgesamt gut 9000 Zuschauer.

„Weiß der Geier“, „Ganz oder gar nicht“, sein erster großer Hit „Verlieben, verloren, vergessen, verzeihen“ von 1992 und natürlich „Wahnsinn“: Die Hits von Wolfgang Petry, der es auf eine gut 40-jährige Karriere bringt, sorgen noch heute auf Partys dafür, dass Gäste lauthals mitsingen. Dabei hat der im September 1951 als Franz Hubert Wolfgang Remling in Köln geborene Sänger sich längst von der Bühne zurückgezogen. Die einst langen Haare sind kurz, die vielen Freundschaftsbänder versteigert. Doch seine Songs sind immer noch Stimmungsmacher.

Seine 25 beliebtesten Hits werden bei „Das ist Wahnsinn!“ live im Metropol-Theater gesungen. Nein, nicht von „Wolle“ selbst, der für die Musik verantwortlich zeichnet, aber von vier Paaren, Live-Band und einem Ensemble, das auch in Bremen Party machen will mit „Der Himmel brennt“, „Du bist ein Wunder“, „Bronze, Silber und Gold“, „Sieben Tage, sieben Nächte“, „Gianna” und „Nur ein kleines Stück Papier“. Die Live-Show begleitet die Paare auf ihrer Gefühlsachterbahn. Es sind Peter und Sabine, Karsten und Gabi, Tobi und Gianna, Wolf und Jessica. Ihre Schicksale sind miteinander verbunden. Es geht um Alltag, Beziehung und Job. Die Protagonisten streiten sich, versöhnen sich, verstricken sich in Missverständnisse. Insider berichten, dass es spätestens zum Finale niemanden mehr auf den Sitzen hält.

Die Geschichte beginnt mit einem Auftritt der Band „Screamers“ rund um den Sänger Tobi in der Kneipe „Whisky Bill“. Kein Zufall: Auch die erste Band des Sängers hieß so, und seine Karriere startete in der Disco „Whisky Bill“. Mit dem Hit „Gianna“ umwirbt Tobi die temperamentvolle Schönheit, die gerne mal „Weiß der Geier!“ schimpft, wenn sie nicht weiter weiß. Tobis Eltern Gabi und Karsten müssen über ihre eigenen Lebensträume nachdenken und sind nicht immer einer Meinung. Doch sie halten fest zusammen, heißt es. „Verlieben, verloren vergessen, verzeih(e)n“ passt zu Sabine und Peter. Ihre Ehe ist fast am Ende. Auch Peters bester Freund Wolf und seine Jugendliebe Jessica schlagen einige Irrwege ein, bis sie erkennen: „Du bist ein Wunder“.

„Wolle“ startete seine Karriere vor mehr als 40 Jahren. 2006 beendete er sie abrupt. Acht Jahre nach seinem Abschied von der Bühne brachte er 2014 das Remix-Album „Einmal noch“ mit seinen großen Hits heraus. Dafür gab's „Gold“. Ein Jahr später überraschte Petry seine Fans mit dem rockigen Studio-Album „Brandneu“. Im März 2016 erschien das Doppel-Album „40 Jahre – 40 Hits“ mit all seinen Erfolgen.

Im Metropol-Theater wird es vom 16. bis 21. April „wahnsinng“ voll, die Premiere und der Donnerstag sind so gut wie ausverkauft. Reskarten für die Shows (etwa 80 bis 90 Euro) gibt es in den Geschäftsstellen unserer Zeitung. Dienstag, Mittwoch und Donnerstag beginnt der Petry-Wahnsinn um 20 Uhr, Karfreitag um 21 Uhr, Sonnabend um 15 und 20 Uhr, Ostersonntag um 14.30 und 19 Uhr.

gn

Hintergrund: Die Karriere

Wolfgang Petry hat in seiner musikalischen Karriere vieles abgeräumt, was im Musikgeschäft zu gewinnen ist. Neben unzähligen Gold- und Platin-Awards war er zweimal Jahressieger der deutschen Schlagerparade, dreimal Jahressieger der ZDF-Hitparade. Die Auszeichnung „Erfolgreicher Solist deutsch Pop/Schlager“ bekam er zehnmal in Folge. Fünfmal nahm er in der Rubrik Schlager den „Echo“ mit nach Hause. In 30 Jahren Bühnenkarriere und 40 Jahren Musikgeschäft hatte er 32 Titel in den Hitparaden.