„Soy de Cuba“: Feurige Tänze, farbenfrohe Bilder

Feurige Tänze verspricht das Musical „Soy de Cuba“, das am Mittwoch in Bremen gastiert.

Bremen – Es wird feurig, es wird farbenfroh, es wird sportlich: Kuba zieht für einen Abend ins Metropol-Theater am Richtweg ein. Morgen, Mittwoch, gastiert um 20 Uhr die Show „Soy de Cuba“ (Ich komme aus Kuba) im Theater. Das Tanzmusical verspricht den Zuschauern das „Flair der Karibikinsel“.

Angekündigt werden feurige Tänze zu pulsierenden Rhythmen, temperamentvolle Sänger und eine Live-Band. Erzählt wird dabei die Liebesgeschichte der jungen Ayala. Filmaufnahmen auf einer Großleinwand lassen die Zuschauer mitten ins pulsierende Leben der Hauptstadt Havanna eintauchen: in die engen Gassen mit Straßenpartys, an die Uferpromenade, den „Malecón“, wo Liebespaare den Sonnenuntergang genießen, und in die Tanz-Clubs der Stadt, wo die besten Tänzer Kubas zu Salsa und Reggaetón ihre Hüften schwingen.

„Soy de Cuba“ erzähle von der facettenreichen Kultur Kubas, betonte Jörn Meyer, Betreiber des Metropol-Theaters. Seit 2015 sind Tänzer, Band und zwei Sänger auf Tour. Jetzt sind sie wieder auf Tournee und machen auch in Bremen Halt.

Zur Geschichte des Musicals: Protagonistin Ayala fühlt sich eingeengt in ihrem Zuhause im ländlichen Viñales im Westen der Insel. Es zieht sie nach Havanna, wo sie Tänzerin werden will. Schnell lernt Ayala jedoch die Schattenseiten der schillernden Welt kennen, in der Intrigen, Eifersucht und Rivalität an der Tagesordnung sind. Doch Ayala will sich dennoch als Tänzerin beweisen und auch noch ihre große Liebe finden.

Das gesamte Ensemble, so heißt es in der Vorschau, verkörpert die pure Lebensfreude der Kubaner. Den Angaben zufolge sind die Tänzerinnen und Tänzer an den besten Schulen des Landes ausgebildet worden. Die Zuschauer erleben die Wechsel zwischen den typisch kubanischen Stilen Salsa, Cha-Cha-Cha, Mambo, Rumba bis hin zu Reggaetón und Streetdance. Die Musik entstand eigens für das Musical und stammt vom Kubaner Rembert Egues.

Tickets kosten etwa 25 bis 70 Euro.

gn