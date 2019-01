Fall Magnitz: Ermittler prüfen angebliches Bekennerschreiben

„Mundtot machen“

Drei unbekannte Täter haben den AfD-Politiker Frank Magnitz in diesem Durchgang am Theater Bremen überfallen. Ein Video zeigt, wie einer der Täter den 66-Jährigen von hinten ansprang. Magnitz stürzte ungebremst.

Bremen – Von Thomas Kuzaj. Nach dem Angriff auf den Bundestagsabgeordneten und Bremer AfD-Chef Frank Magnitz (66) ist ein angebliches Bekennerschreiben aufgetaucht. Die Ermittler prüfen, ob es echt ist. Am Abend kündigten sie zudem an, per Video nach den Tätern fahnden zu wollen. Das Material werde vorbereitet, nachdem das Amtsgericht das OK dazu gegeben hat.