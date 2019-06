„Bremer Suppenengel“ vermitteln Bedürftigen Kontakt zum Zahnarzt

+ Die dritten Zähne von Gerd (l.) sind super erhalten. Vor fünf Jahren hatte Zahnarzt Milan Michalides, der die „Suppenengel“ unterstützt, sie eingesetzt. Foto: KOWALEWSKI

Bremen - Von Martin Kowalewski. Gerd (64) strahlt, als er Zahnarzt Milan Michalides (45) sieht. Schon fünf Jahre ist es her, dass dieser ihm seine dritten Zähne eingesetzt hat. Das Thema Zähne steht diesmal in einem Infozelt des Vereins „Bremer Suppenengel“ in der Innenstadt im Fokus. Der Verein ist insbesondere dafür bekannt, dass er Essen für Bedürftige und Obdachlose organisiert. Rund 100 Menschen kommen zum „Zahntermin“.