Münchner Bogen in Findorff: Baubeginn erfolgt

Bremen. Von dem Bremer Unternehmen Justus Grosse Projektentwicklung wird 2018/19 auf dem Grundstück Münchner Straße/Nürnberger Straße ein attraktives Neubauprojekt mit 46 Eigentumswohnungen errichtet. Der Münchner Bogen bietet hochwertig ausgestattete Ein- bis Vier- Zimmer Eigentumswohnungen mit Größen zwischen ca. 24 und 101 Quadratmetern, die sich sowohl zur Eigennutzung als auch ausgezeichnet als Kapitalanlage eignen.

„Findorff ist einer der interessantesten Bremer Stadtteile mit einem hohen Bedarf nach zeitgerechtem Wohnraum. Deshalb sind wir sehr froh Interessierten hier moderne, barrierearme Wohnungen mit attraktiver Ausstattung und guten Grundrissen zum Kauf anbieten zu können. Besonders oft werden wir auf die Tauglichkeit der Wohnungen für Senioren angesprochen, die wir uneingeschränkt gewährleisten können.“ erklärt Vertriebsleiter Christian Rau von der Justus Grosse Projektentwicklung.

Auch die Ausstattung der Wohnungen weiß zu begeistern: durchdachte Grundrisse mit vielen Fenstern und zeitgerechtem Lichtkonzept, Echtholz-Parkett, Fußbodenheizung, moderne Bäder mit stilvoller Sanitärausstattung, Gegensprechanlage mit Video-Funktion, alle Wohnungen mit Balkon oder Terrasse, Abstellräume in den Wohnungen und separatem Keller u.v.m. Die Wohnungen sind überwiegend barrierefrei, mit bodengleichen Duschen, niedrigen Balkonaustrittsbarrieren und großen Aufzügen im Treppenhaus konzipiert. Der Erwerb eines Stellplatzes in der hauseigenen Tiefgarage ist möglich. Frühe Käufer haben die Möglichkeit, auf die Grundrissgestaltung Einfluss zu nehmen. Auch das Zusammenlegen von Wohnungen, um größere Wohnungen zu schaffen, ist nicht ausgeschlossen.

„Die Wohnungsschnitte und -größen der angebotenen Wohnungen sind gerade in Findorff sehr gefragt. Nach eigener Erfahrung wissen wir, dass Mietinteressenten genau diese Größen suchen, was für Kapitalanleger besonders interessant ist. Aber auch Selbstnutzer finden in dem Objekt Wohnraum, an dem sie lange Spaß haben werden. Die Kaufpreise für die Wohnungen beginnen bei markgerechten 114.900 Euro“, berichtet Arne Smolla vom Vertriebspartner Robert C. Spies KG über die Wohnungsgrößen und Preise.

Kontakt

Eine telefonische Beratung erfolgt diesen Samstag (19.05.18) von 10-13 Uhr unter der Telefonnummer 0421- 173 93 - 38 (Herr Smolla / Robert C. Spies KG). Sonntags (20.05.18) erreichen Sie den Bauträger von 10 bis 13 Uhr unter 0421 – 30 80 68 99 (Herr Woitysak / Justus Grosse Projektentwicklung GmbH). Individuelle Beratungstermine auf dem Baugeländer Münchener Straße / Ecke Nürnberger Straße sind jederzeit möglich. www.muenchner-bogen.de. Der Erwerb erfolgt provisionsfrei!