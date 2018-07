„Mr. Tegel“ landet in Bremen

In Bremen gelandet: Elmar Kleinert. - Foto: dpa

Bremen - Von Elisabeth Gnuschke. Er ist gelandet: Der bisherige „Mr. Tegel“ hat am 1. Juli seinen neuen Posten als Airport-Chef in Bremen angetreten – und ist damit nun der fliegende „Mr. Bremen“. Der 57-jährige Elmar Kleinert war bisher Betriebsleiter der Flughäfen Tegel und Schönefeld. Vier Jahre Geschäftsführer des Flughafens Paderborn zählen ebenfalls zu seiner Vita.

Den Bremer Flughafen kennt der neue Chef, der einen Fünf-Jahres-Vertrag hat, bereits aus verschiedenen Perspektiven. Er ist hier schon höchstpersönlich des öfteren mit seiner eigenen Maschine gelandet, einer Piper PA18. Mitte März hatte Airport-Aufsichtsratschef Ekkehart Siering den „Neuen“ vorgestellt und sich „diebisch“ über den „Coup“ gefreut. Kleinert musste sich allerdings erstmal in Berlin loseisen, daher musste Bremen bis jetzt auf ihn warten. 100 Bewerbungen hatte Bremen für den Posten erhalten, drei Kandidaten waren bis zum Schluss im Rennen, Kleinert setzte sich durch. Wichtig war Bremen, wie Siering sagte, dass sich der neue Flughafen-Chef in der Airline-Branche bestens auskennt. Er sollte Infrastruktur und Abläufe kennen, um die Entwicklung in Bremen voranzutreiben. Und ein „Teamplayer“ sollte er sein, um den Neuanfang zu machen und die Belegschaft zu motivieren.

Notwendig wurde die Neubesetzung, weil Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung Kleinerts Vorgänger Jürgen Bula im November 2017 abberufen hatten – wegen „schwerer Störungen“ zwischen ihm und den Mitarbeitern. Zudem soll Bula im Sommer 2017 bei Tarifverhandlungen alkoholisiert gewesen und gegenüber Gewerkschaftsvertretern ausfallend geworden sein. Bremen hat dem 56-Jährigen, dessen Vertrag bis 2019 (Jahresgehalt: 275 000 Euro) laufen würde, im Frühjahr fristlos gekündigt.

„Ich freue mich auf meine Aufgaben am Bremen Airport, auf die neuen Mitarbeiter und natürlich auch auf die Stadt Bremen“, sagte Kleinert am Montag. Der Diplom-Ingenieur Maschinenbau und Wirtschaftsingenieur will zunächst die Mitarbeiter, den Status Quo und die Abläufe kennenlernen.