Motorradfahrer nach Crash in Lebensgefahr - und auch sein Sozius muss ins Krankenhaus

Bei einem schweren Motorradunfall auf der A1 ist am Mittwoch ein Mann lebensgefährlich verletzt worden. Wie es zu dem Crash kommen konnte, bei dem auch der Beifahrer des Mannes schwer verletzt wurde, soll nun auch mithilfe von Zeugen geklärt werden.

Bremen - Auf dem Autobahnzubringer Bremen-Hemelingen ist es am Mittwoch gegen 23.40 Uhr zu einem schweren Motorradunfall gekommen. Ein 38-Jähriger erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen, heißt es in einer Meldung der Polizei Bremen.

Der Motorradfahrer und sein Sozius fuhren demnach von der Straße Zum Weserhafen Hemelingen auf den Autobahnzubringer Hemelingen in Richtung der Autobahn 1. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit verlor der Motorradfahrer dabei die Kontrolle über die Maschine und stieß am Ende des Einfädelungsstreifens gegen die rechte Schutzplanke, teilte die Polizei Bremen weiter mit.

Durch den Crash auf der A1 in Hemelingen sei das Motorrad ins Schlingern geraten und gegen die linke Leitplanke geprallt. Dabei wurden der Fahrer und sein Beifahrer zu Boden geschleudert und schwer verletzt, heißt es in der Meldung der Polizei. Das Motorrad der Marke Ducati kam nach weiteren 100 Metern zum Liegen.

Der 38-jährige Fahrer erlitt bei dem Unfall schwerste Kopfverletzungen, berichtete die Polizei Bremen. Er musste noch in der Nacht operiert werden. Für den Mann bestand akute Lebensgefahr. Sein Begleiter musste ebenfalls in einem Krankenhaus behandelt werden. Der 31-Jährige hatte bei dem Sturz Verletzungen am Arm erlitten.

Das Verkehrskommissariat Bremen hat die Ermittlungen zu dem Unfall übernommen. Die Ermittler suchen Zeugen und hoffen auf Angaben zu dem Verkehrsunfall. Sachdienliche Hinweise nimmt die Verkehrsbereitschaft der Polizei Bremen unter der Telefon 0421/362-14850 entgegen.

