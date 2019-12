„Motor der Wirtschaft“

Autoumschlag mit Verlusten: Am Autoterminal Bremerhaven werden bis Jahresende 2,1 Millionen Fahrzeuge umgeschlagen. Das sind 3,3 Prozent weniger als 2018. Auch insgesamt wird bis Ende 2019 ein Umschlagsrückgang in den Bremischen Häfen erwartet. Foto: JASPERSEN/DPA

Bremen - Von Viviane Reineking. Eine schwächelnde Weltkonjunktur und Entscheidungen einzelner Reeder haben die Bremischen Häfen laut Häfen-Staatsrat Tim Cordßen 2019 vor „besondere Herausforderungen“ gestellt. Insgesamt werden, so die Berechnung für das aktuelle Jahr, an den Kajen und Terminals weniger Seegüter umgeschlagen werden. Während der Containerumschlag im Vergleich zum Vorjahr deutlich zurückging, wächst das Kreuzfahrtgeschäft fleißig weiter.

Gemeinsam mit Robert Howe, Geschäftsführer der Hafenentwicklungsgesellschaft Bremenports, und Frank Dreeke (BLG Logistics Group) präsentierte Cordßen in Vertretung für die erkrankte Senatorin Claudia Schilling (SPD) vor der Landespressekonferenz die Hafenbilanz für das aktuelle Jahr.

71,2 Millionen Tonnen erwarteter Gesamtgüterumschlag entsprechen gegenüber 2018 einem Minus von 4,3 Prozent. Im vergangenen Jahr waren es noch 74,4 Millionen Tonnen. Während die Hafenanlagen in Bremen-Stadt ihren Umschlag um 7,2 Prozent auf mehr als 13 Millionen Tonnen steigerten, büßte Bremerhaven 6,5 Prozent ein und verzeichnete 58 Millionen Tonnen.

Mit 52,8 Millionen Tonnen (minus sieben Prozent) ist vor allem der Containerumschlag das „Sorgenkind“. Auch die Anzahl der umgeschlagenen Container bleibt mit 4,9 Millionen Standardcontainern (TEU) hinter dem Vorjahresergebnis zurück, ein Minus von neun Prozent. Grund für den Rückgang laut Staatsrat: die Verlegung von vier Nordatlantikdiensten der Reederei Hapag-Lloyd von Bremerhaven nach Hamburg. „Diese konzernpolitische Entscheidung sagt nichts über die Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit der Bremischen Häfen aus“, so Cordßen.

Deutlich besser sieht die Prognose beim Massengutumschlag – dazu zählen etwa Kohle, Erze und Getreide – aus. Der legte im Vergleich zu 2018 um 14,2 Prozent auf 9,8 Millionen Tonnen zu.

Zum vierten Mal in Folge wächst das Geschäft mit den Reisen auf See: Abgefertigt wurden 115 Schiffe – 16 mehr 2018. Knapp 247 000 Passagiere in 2019 bedeuten ein Plus von 3,7 Prozent.

Die Häfen seien ein „Motor der bremischen Wirtschaft“, so Cordßen. Um die Hafeninfrastruktur zu stärken, werden die zum Teil maroden Bauwerke Columbuskaje, Nordmole an der Einfahrt zum Fischereihafen und die Kaje 66 zwischen Columbuskaje und Einfahrt Nordschleuse an der Weser – wie berichtet – für mehr als 100 Millionen Euro neu gebaut.

Alle Beteiligten unterstrichen die Bedeutung einer Vertiefung der Fahrrinnen in der Außenweser: Derzeit sei es Bremerhaven kaum möglich, seine Marktanteile in der sogenannten Nordrange – dazu zählen Rotterdam, Amsterdam und Hamburg – zu halten. „Den Containerreedereien müssen möglichst bald Perspektiven durch die Außenweservertiefung aufgezeigt werden“, so Cordßen.

Zurück zur Hafenbilanz: „Das Jahr hatte es in sich“, sagt BLG-Chef Dreeke. Bis Jahresende werden am Autoterminal Bremerhaven 2,1 Millionen Fahrzeuge umgeschlagen, ein Minus von 3,3 Prozent. Dreeke sieht auch hier eine „sich abkühlende Weltkonjunktur“ als Grund. Mit Blick auf 2020 sagt Dreeke: „Wir haben ein herausforderndes Jahr mit vielen Unsicherheiten vor uns.“ Die Euphorie der vergangenen Jahre habe man für das kommende Jahr nicht. „Wir werden eine kleine Delle erleben.“ Bremenports-Geschäftsführer Robert Howe sieht die bremischen Häfen grundsätzlich gut aufgestellt. Zentrale Zukunftsaufgabe sei das Thema Klimawandel. Einen klimaneutralen Hafen wolle man schon in der ersten Hälfte des kommenden Jahrzehnts umsetzen. Im Projekt „Sharc“ werde etwa mit Eurogate und anderen Terminalbetreibern erforscht, den Hafenbetrieb auf erneuerbare Energien umzustellen.