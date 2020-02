Es werde Licht: AWI-Wissenschaftler freuen sich in der Arktis auf die Sonne

Mosaic-Expedition

+ © IVO BECK/ALFRED-WEGENER-INSTITUT Die sogenannte nautische Dämmerung, ein Vorbote der Sonne am Himmel, bekommen die Mitglieder der „Mosaic“-Expedition in der Arktis zu sehen. Die Sonne bleibt dabei allerdings noch bis zum 12. März unter dem Horizont. © IVO BECK/ALFRED-WEGENER-INSTITUT

Bremerhaven – Wissenschaftler und Crew auf der in der Zentralarktis driftenden „Polarstern“ freuen sich nach Monaten der Dunkelheit über die ersten Lichter: In der sogenannten nautischen Dämmerung erleben sie Vorboten der Sonne am Himmel.