Mordversuch an Taxifahrer in Bremen: Opfer beschreibt dramatische Szenen

Von: Ralf Sussek

Der Angeklagte schweigt weiter. Mit im Bild (beim Prozessauftakt) sind seine Anwältin Marielle Schmöe und eine Dolmetscherin. © Sussek

Im Prozess um versuchten Mord an einem Taxifahrer in Bremen hat am Dienstag vor dem Landgericht das Opfer ausgesagt. Und es waren dramatische Szenen, die der Mann schilderte.

Bremen – Es war so eine Ahnung. „Ich hatte das Gefühl, dass er kein Geld hat. Und eigentlich keine Lust, ihn zu fahren, aber weil der Kollege ihn zu mir geschickt hatte, wollte ich die Fahrt nicht ablehnen.“ Er ahnte aber nicht, was tatsächlich passierte. An diesem 28. Januar stach ein Fahrgast unvermittelt mit dem Messer auf den heute 47-jährigen Taxifahrer ein, verletzte ihn schwer und flüchtete mit dem Taxi.

Der Tat - es geht um versuchten Mord - angeklagt ist ein 34-jähriger Lette. Vor den Richtern der 21. Großen Strafkammer am Landgericht hat er bislang keine Angaben gemacht. Und so muss der Tathergang rekonstruiert und dem Angeklagten die Tat nachgewiesen werden. Für den Taxifahrer ist der Fall klar. Ja, der Angeklagte sei der Täter. „Ich erkenne ihn an den Augenbrauen.“ Am Tattag trug der Täter wegen Corona eine FFP2-Maske. „Da fielen die Augenbrauen noch mehr auf“, übersetzt die Dolmetscherin für persische Sprache die Worte des Mannes.

Bremer Taxifahrer nach Überfall weiter arbeitsunfähig

Der Taxifahrer ist sechseinhalb Monate nach der Tat weiter arbeitsunfähig und in psychologischer Behandlung. Den linken Arm kann er nur noch teilweise heben, weil eine Sehne durch einen Messerstich durchtrennt worden ist. An der rechten Hand trägt er wegen des geschädigten kleinen Fingers ebenfalls eine Orthese. Eine Narbe am Hals, auf der Wange und einige weitere am Oberkörper – der Taxifahrer ist nicht nur körperlich gezeichnet, seine Zukunft ist ungewiss.

Vom Hauptbahnhof nach Walle sollte die Fahrt gehen. Am Ende ging sie in die Thorner Straße nach Gröpelingen, so die Schilderung des Mannes. Der Fahrgast habe ihm auf Englisch („go, go“) klargemacht, dass er nicht an der Kreuzung, sondern mitten in der Straße abgesetzt werden wollte, sagt der Taxifahrer. Als er kurz vor dem Halt zu seinem Portemonnaie greifen wollte, hörte er ein Geräusch und drehte sich um.

Der Täter drückte die Abtrennung des Fahrgastraums, eine gespannte Folie mit Durchgriffsfenster, nach unten und führte das Messer an den Hals des Taxifahrers. „Zum Glück hatte ich einen Schal um“, sagt er heute, „mein Unglück war, dass ich angeschnallt war.“ Es gab kein Entkommen. Es folgten Kampfhandlungen und Messerstiche. „Ich habe einen Alarmknopf im Taxi – ich war so geschockt, dass ihn nicht gedrückt habe.“

Täter flüchtet nach Überfall mit Taxi

Er fand auch den Entriegelungsknopf für den Anschnallgurt nicht. Der Mann habe ihn festgehalten, während er selbst sich aus dem Gurt zu winden versuchte. Das musste er langsam tun, damit der Gurt nicht blockierte. Irgendwie schaffte er es, sich aus dem Auto auf den Boden zu retten. „Ich dachte, er läuft weg, aber er stieg aus und kam zu mir“, übersetzt die Dolmetscherin die dramatischen Sekunden. Der Fahrgast zog den Taxifahrer an der Jacke über den Asphalt; laut Anklage stach er weiter auf ihn ein. An eines kann sich der Zeuge noch erinnern: „Der Stich in die Seite war der letzte.“ Den habe er außerhalb des Taxis versetzt bekommen.

Der Fahrgast ließ von ihm ab, als das Messer zerbrach. „Ich habe danach gegriffen und Druck darauf ausgeübt“, sagt der Zeuge. Der Täter stieg ins Taxi, flüchtete mit hoher Geschwindigkeit und mit zwei Rädern auf dem Gehweg durch die 30er-Zone. Zuerst bat der Taxifahrer einen Passanten um Hilfe – der tat nichts. Dann sprach er eine Frau mit ihrer Tochter an, die in einem Auto saßen. „Die Frau hat mir sehr geholfen. Sie war sehr mutig, hat mich abgetastet und geschaut, wo ich blute.“ Die Tochter rief den Rettungswagen.

Neben Fotos vom Tatort und den blutgetränkten Kleidungsstücken wurden auf den großen Bildschirmen auch Standfotos von der Video-Überwachung am Bahnhofsvorplatz gezeigt. Darauf zu sehen: der Taxifahrer und sein Fahrgast. Zur Identifizierung des Angeklagten sind die Aufnahmen jedoch nicht zu gebrauchen. Als sie entstanden, war es stockdunkel.

Der Prozess wird wegen Ausfalls eines Verhandlungstages erst am Montag, 22. August, um 9.30 Uhr fortgesetzt.