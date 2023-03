Mordprozess Ekaterina: Angeklagter fordert erneute Vernehmung seiner Mutter

Von: Ralf Sussek

Der Angeklagte im Mordprozess mit seinen Anwälten Helmut Pollähne (l.) und Thomas Domanski. © Sussek

Fortsetzung im Mordprozess um den Tod von Ekaterina: Heute sollten die Plädoyers gehalten werden. Doch dazu kam es wieder nicht.

Bremen – Mit mehr als 80 Anträgen hatte der Angeklagte am vergangenen Verhandlungstag für eine Überraschung gesorgt, am Freitag hat er noch einen draufgesetzt: Als das Gericht die 80 Anträge abgearbeitet und beschieden hatte, stellte der des Mordes angeklagte Ehemann von Ekaterina B. einfach weitere Anträge. Zum Plädoyer des Staatsanwalt kam es daher nicht.

Es gibt kein Halten mehr: „Ich habe noch einen“, erklärt der Angeklagte auf Nachfrage des Vorsitzenden Richters, ob das nun alles gewesen sei. Man kommt mit dem Zählen kaum hinterher. Diesmal beantragt der 47-jährige Kasache die Aufhebung des Untersuchungshaftbefehls und die Benennung eines neuen forensischen Sachverständigen.

Mordprozess Ekaterina: Machtlose Juristen

Die Vertreter der Nebenkläger sind fassungslos, die Richter mehr oder weniger machtlos. Das Gericht kann die Anträge nicht von vornherein ablehnen, sonst würde die Verteidigung in ihren Rechten beschnitten – und das wäre ein Revisionsgrund. Also werden den ganzen Tag über der Wust an Anträgen und die Ergänzungen geprüft und entschieden; einigen wird durch Verlesung von Protokollen und Internet-Chats nachgegangen.

Diese Verlesungen zeigen zwar, wie das Auf und Ab in der Ehe von Ekaterina B. und ihrem Mann Walter verlief, bringen für die Aufklärung des unmittelbaren Tatgeschehens jedoch nichts. So schlossen die Eheleute wegen der häufigen Streitigkeiten zwei „Verträge“, in denen sie Dinge des Zusammenlebens festhielten wie: „Er darf nicht lügen“ (sonst musste der Angeklagte 50 Euro an Ekaterina zahlen), es durften keine Schimpfwörter benutzt werden, es waren nicht mehr als „drei Kritiken, Anregungen pro Tag“ erlaubt und „von einer Mücke wird kein Elefant gemacht“.

Mordprozess Ekaterina: Antrag über Antrag des Angeklagten

Die Mehrzahl der Anträge, mehr als 60, wird aber zurückgewiesen. Was sich hier in einem Satz liest, ist für die Richter der Großen Strafkammer 21 Schwerstarbeit. Erfüllt der Antrag die formellen Voraussetzungen? Wenn nicht, kann das Gericht den Antrag nicht einfach ablehnen, sondern muss ihn als Beweisanregung verstehen – und somit auch bei jeder einzelnen Anregung begründen, warum es sie ablehnt. Da dauert die Verlesung der fünf Beschlüsse mit Begründung gleich 75 Minuten.

Walter B. ist angeklagt, seine Frau am 4. Februar 2022 betäubt, getötet und später zerstückelt zu haben. Der Anklageschrift zufolge legte er den Torso und die abgetrennten Körperteile in einen Reisekoffer und warf ihn in einen Fluss. Koffer samt Inhalt wurden in Bremerhaven an der Weser angespült. Im Laufe des Prozesses hatte die Mutter des Angeklagten erklärt, Ekaterina getötet und deren Leiche Stunden später zerteilt und in einen Koffer gepackt zu haben – alles ohne das Wissen des Sohnes.

Mehrfach – in die Begründungen seiner Anträge verpackt – stellt der Angeklagte seine Mutter, die weiterhin jede Gerichtsverhandlung im Zuschauerraum verfolgt, als Mörderin dar, sich selbst als denjenigen, der nur bei der Entsorgung der Leiche half. „Ich entschied, meiner Mutter zu helfen, weil ich meiner Frau nicht mehr helfen konnte“, sagt er.

Er beantragt noch einmal die Vernehmung von Ludmilla B., den Begriff „Mutter“ vermeidet er. Er spricht von einem unklaren Tathergang und will nun auch eine Planung der Tat nicht ausschließen. Bislang hatte die Mutter immer von einer Affekttat nach einem Schlag des Opfers gesprochen. „Ich fordere Gerechtigkeit“, unterstreicht er sein Verlangen nach Vernehmung der Mutter und rät ihr gleichzeitig, bei einer Vernehmung die „Aussage auf bestimmte Fragen zu verweigern“.

Zu der Vernehmung wird es aber nicht kommen, weil das Gericht sämtliche Anträge abgearbeitet hat. Dem Angeklagten wurde nun, falls er noch weitere Eingaben plant, eine Frist bis zum nächsten Verhandlungstag am 19. April gesetzt. Genug Zeit, um vielleicht noch die Zahl 100 zu knacken. . .