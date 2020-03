„Der Mordplan ist fertig“

Bremen - Von Steffen Koller. Eine angebliche Affäre, Morddrohungen und mutmaßliche Auftragskiller: Die Vorwürfe, die die Staatsanwaltschaft einem 23-Jährigen macht, wären geeignete Zutaten für einen Hollywood-Thriller. Doch die Geschichte spielt nicht in Los Angeles, sondern in Pakistan, wo Unbekannte im mutmaßlichen Auftrag des Angeklagten einen seiner Cousins erschießen sollten. Am Mittwoch wurden am Landgericht Bremen überwachte Telefongespräche verlesen, die den jungen Mann schwer belasten.

Der 23-jährige Angeklagte schüttelt immer wieder den Kopf, als könne er nicht glauben, was in den Gerichtsakten steht. Er wendet sich an seinen Verteidiger, ist in stetem Austausch mit einem Dolmetscher, der für ihn in die pakistanische Amtssprache Urdu übersetzt.

Das, was in den Gerichtsakten vermerkt ist, ist nicht nur in Teilen erschreckend, es belastet den Angeklagten auch schwer. Seit Ende Februar muss sich der Mann wegen Anstiftung zum versuchten Mord verantworten. Er soll, so sieht es die Anklage, mehrere Personen in Pakistan angeheuert haben, um seinen dort lebenden Cousin zu erschießen (wir berichteten).

Der Cousin soll, so die Vermutung des Angeklagten, eine Affäre mit seiner Noch-Ehefrau gehabt haben. Zweimal schossen Unbekannte im Juli 2019 auf das Haus der Familie des Cousins, das in der nordöstlichen Millionenstadt Gujranwala liegt. Verletzt oder gar getötet wurde niemand, doch das soll das eigentliche Ziel des 23-Jährigen gewesen sein.

Mehrere abgehörte Telefonate, die der Angeklagte unter anderem mit seiner Schwiegermutter, dem Vater seines Cousins und anderen Personen geführt haben soll, legen diesen Verdacht nahe. In einer Passage sagt der Angeklagte, er werde Personen Geld geben, damit diese „vier bis fünf Pistolen“ besorgten.

In einem anderen Telefonat heißt es: „Wir haben es zweimal beim Unruhestifter versucht, beim dritten Mal kriegen wir ihn.“ Wenige Sekunden später wird der Anrufer deutlicher: „Wir haben zweimal auf sein Haus geschossen. Wir haben aus unseren Fehlern gelernt, beim dritten Mal wird es klappen.“

Auch der Grund für das mutmaßliche Attentat wird klarer. In einem Gespräch ist davon die Rede, dass sich eine Frau „in Pakistan nicht einfach ohne Grund scheiden lassen“ könne. Genau das hatte die 21-Jährige aber geplant beziehungsweise bereits beantragt.

Im Mai 2017, das geht es aus dem Scheidungsantrag hervor, heirateten der Pakistani und die damals 18-jährige Deutsche. Wohl auf Wunsch der Eltern der jungen Frau fand die Hochzeit nach islamischem Recht in den Niederlanden statt. Im Mai 2019 wollte sie die Ehe auflösen, da der Angeklagte sie mehrfach geschlagen und mit dem Tod bedroht habe. Zudem, das geht ebenfalls aus den Gerichtsakten hervor, erwirkte die junge Frau vor dem Amtsgericht Bremen eine Anordnung nach dem Gewaltschutzgesetz, in der geschildert wird, dass der 23-Jährige der Frau nachstellte und ihr damit drohte, er werde sie „entstellen, dass sie sich wünschen würde, sich nie mit ihm angelegt zu haben“.

Noch klarer werden die mutmaßlichen Drohungen in einem Gespräch mit dem Vater seines Cousins. Dort heißt es, der Angeklagte schwöre bei Gott, er werde kein zweites Mal anrufen. „Der Mordplan“, so der Anrufer, bei dem es sich um den Angeklagten handeln soll, sei „bereits fertig“. Kurz bevor der Anrufer auflegt, sagt er: „Ich sage Dir offen: Ich habe auf Dein Haus geschossen.“

Der Anrufer soll gefordert haben, dass die junge Frau den Kontakt mit dem Cousin des 23-Jährigen einstellt. Daraufhin sagt der Onkel sinngemäß, es gebe doch gar keinen Kontakt zwischen seinem Sohn und der Frau.