Offenbar Mord in Bremerhaven: Geschlecht der Leiche ist nun klar

Ein Passant fand eine Leiche im Ortsteil Geestemünde, Bremerhaven. Zur Identität der Leiche ist nichts bekannt. Polizeiliche Ermittlungen laufen. © Peter Will/NonstopNews

Ein Passant hat eine Leiche in Bremerhaven entdeckt. Die Polizei hat nun eine Mordkommission eingerichtet und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Update vom Mittwoch, 7. September, 09:15 Uhr: Nach dem Fund eines Leichnams am Montag, 5. September, in Bremerhaven-Geestemünde hat die Polizei eine Mordkommission eingerichtet. „Die umfangreiche rechtsmedizinische Untersuchung hat ergeben, dass es sich bei der aufgefundenen Person um eine Frau handelt“, schreibt die Polizei in einer Mitteilung.

Zudem gehen die Ermittler aufgrund des Obduktionsergebnisses davon aus, „dass die Verstorbene mit hoher Wahrscheinlichkeit Opfer eines Tötungsdeliktes geworden ist“.

Zur Aufklärung des Falls bittet die Polizei Bremerhaven um Hinweise und fragt: „Wer hat in den vergangenen 14 Tagen auffällige Beobachtungen an der Grimsbystraße, insbesondere zwischen Lloydstraße und Stresemannstraße, gemacht, beispielsweise am Straßenrand abgestellte Fahrzeuge?“

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0471/953-4444 sowie per E-Mail (kdd@polizei.bremerhaven.de) entgegen.

Passant findet Leiche in Bremerhaven – es war kein natürlicher Tod

Update vom Dienstag, 6. September, 15:30 Uhr: Die Ermittler gehen beim Leichenfund in Bremerhaven nicht von einem natürlichen Tod aus. Die Auffindesituation und erste Erkenntnisse aus der rechtsmedizinischen Untersuchung lassen diesen Verdacht zu, wie die Polizei am Dienstag laut der Deutschen Presse-Agentur (dpa) mitteilte.

Grausiger Fund: Passant entdeckt Leiche in Bremerhaven

Erstmeldung vom 5. September um 19:32 Uhr: Bremerhaven – Ein Passant hat am Montag in Bremerhaven im Ortsteil Geestemünde unweit des Flusses Geeste einen Leichnam entdeckt. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen aufgenommen, sagte eine Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Wie die Person ums Leben gekommen sei und ob es sich um einen Mann oder eine Frau handele, sei noch unbekannt. Die Ermittler seien vor Ort.

Passant findet Leiche in Geestemünde, Bremerhaven: Polizei nimmt Ermittlungen auf

Auf kreiszeitung.de-Anfrage hieß es von der Pressestelle der Polizei Bremerhaven, dass die Leiche im Laufe des Tages gefunden wurde. Der genaue Fundort werde noch nicht an die Medien gegeben, um die polizeilichen Ermittlungen nicht zu behindern.

