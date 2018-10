Ein einmaliger Einsatz: Tietjensee wird leer gepumpt

Bremen/Schwanewede - Von Steffen Koller. Im Fall der seit mehr 25 Jahren verschwundenen Jutta Fuchs aus Farge haben Mitarbeiter vom Technischen Hilfswerk (THW), Feuerwehr, Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonnabend mit dem Abpumpen des Tietjensees bei Schwanewede begonnen.

Die Ermittler erhoffen sich die Leiche oder Leichenteile der damals 29-Jährigen beziehungsweise Beweise für ein Verbrechen zu finden. Die Frau wird seit Juni 1993 vermisst, ihr ehemaliger Lebensgefährte Wolfgang O., heute 58, steht im Verdacht die Frau getötet zu haben. Gegen ihn wird seit Mitte August vor dem Bremer Landgericht wegen Mordes verhandelt.

Eine Expertengruppe hatte über Wochen das Abpumpen des Sees nordwestlich von Bremen vorbereitet. Bereits am Freitag schafften freiwillige Helfer vom THW und der Freiwilligen Feuerwehr Schwanewede tonnenweise Equipment an den kleinen Angelteich am Rande von Neuenkirchen, einem Ortsteil von Schwanewede (Landkreis Osterholz).

Zwei bis drei Zentimeter Wassertiefe pro Stunde

Wobei, als klein kann man den See nicht bezeichnen. Rund 35 Millionen Liter Wasser fasst der etwa 80 Meter breite und 260 Meter lange See nahe der Alten Weser. Mittels sechs Pumpen – zwei Diesel-Hochleistungspumpen und vier Elektropumpen – werden nach Angaben von Einsatzleiter Gerd Franke vom THW etwa 40.000 Liter in der Minute aus dem See in angrenzende Gräben und die Weser geleitet. Das entspreche etwa 220 Badewannen.

„Pro Stunde macht das etwa zwei bis drei Zentimeter Wassertiefe“, erläutert Franke weiter. Bis der See komplett leer ist, werden wohl drei bis fünf Tage vergehen, schätzt Franke, der ein Team aus 40 ehrenamtlichen Helfern des THW und 20 Feuerwehrmänner um sich hat.

Nachts werde das Team weiter abpumpen, dann sollen pro Schicht nur etwa sechs bis acht Helfer vor Ort sein. Mittels eines ausgeklügelten Systems aus Rohren, Pumpen, Aggregaten und Messstationen soll verhindert werden, dass nahegelegene Gräben überlaufen und das Wasser auf Felder und Wiesen tritt.

See wird seit Wochen bewacht

Der See, der zwischen 1,5 und 2,3 Meter tief ist, wird seit Wochen von Polizei und einem privaten Sicherheitsdienst streng bewacht. Niemand soll eventuelle Beweise vernichten oder falsche Spuren legen. Bereits etwa 500 Meter vor dem See ist die Zufahrtsstraße gesperrt.

Ist der See einmal leer, kümmere sich ein Fischer um die Lebewesen. Diese sollen umgesiedelt und später, wenn der See abgesucht wurde, wieder freigelassen werden. Spezielle Filter sollen verhindern, dass Fische oder eventuelle Beweismittel abgepumpt oder beschädigt werden, erklärt Gerd Franke.

Was letztlich im See gefunden wird, bleibt spannend. Franke dazu: „Knochen werden da bestimmt drin sein. Einige Schafe sind hier mal ertrunken“, sagt er. Ein Einsatz dieser Art und Größenordnung sei sowohl für THW als auch für die Bremer Polizei einzigartig, hieß es.

Landgericht ordnet Einsatz an

Die aufwendige Aktion wurde vom Bremer Landgericht angeordnet. Polizei und Staatsanwaltschaft vermuten im See die Leiche oder Leichenteile der seit mehr als 25 Jahren vermissten Jutta Fuchs aus Farge zu finden.

Die damals 29-Jährige verschwand Ende Juni 1993 spurlos, bis heute gibt es kein Lebenszeichen von der Frau. Die Bremer Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass ihr ehemaliger Lebensgefährte Wolfgang O. (58) die Frau umgebracht hat, gegen ihn wird seit fast zwei Monaten wegen Mordes verhandelt.

Etwa ein Jahr nachdem Jutta Fuchs verschwand, fischten zwei Jugendliche eine mit Steinen beschwerte Plastiktüte aus dem Tietjensee. Inhalt: persönliche Gegenstände, unter anderem eine Zahnbürste und der Verlobungsring der jungen Mutter. Taucher hatten den See bereits in der Vergangenheit durchkämmt, brachen ihre Einsätze aber aufgrund der schlechten Sicht jeweils ab. Nun folgt Versuch Nummer drei.