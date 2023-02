Mordfall Ekaterina in Bremerhaven: Der Angeklagte bricht vor Gericht sein Schweigen

Von: Ralf Sussek

Der Angeklagte (Mitte) hat am Mittwoch im Mordprozess vor dem Landgericht Bremen erstmals sein Schweigen gebrochen und über Stunden aus seinem Leben erzählt. Neben ihm seine Verteidiger Dr. Helmut Pollähne und Thomas Domanski (rechts). © Sussek

Bisher hat er geschwiegen, der Angeklagte im Mordprozess um die Tötung von Ekaterina in Bremerhaven. Am Mittwoch hat er, Ehemann des Opfers, erstmals sein Schweigen gebrochen. Was hat er erzählt?

Bremen – Am 29. Verhandlungstag bricht der Angeklagte sein Schweigen. Bisher hat er Zeugen zwar Fragen gestellt, an diesem Mittwoch aber will er zum ersten Mal erklären, wie es zur Tötung seiner Ehefrau gekommen ist.

Gespannt warten das Gericht, der Staatsanwalt, Rechtsanwälte und Zuhörer im Schwurgerichtssaal des Landgerichts auf seine Einlassung. „Ich möchte mich endlich aussprechen“, sagt er zu Beginn. Er habe „lange gelitten, gewartet und geduldig zugehört“. Nun wolle er sein „Leben von Anfang bis Ende erzählen“. Und dafür reichen die viereinhalb Stunden an diesem Tag nicht aus.

Walter B. ist angeklagt, seine Frau Ekaterina am Abend des 4. Februar 2022 getötet und später zerstückelt zu haben. Er legte den Torso und die abgetrennten Körperteile in einen Reisekoffer und warf diesen in einen Fluss, so der Anklagevorwurf. Knapp vier Wochen später wurde der Koffer in der Nähe des Bremerhavener „Sail-City“-Hotels angespült. Als Motiv für die Tat wird vermutet, dass sich das Opfer von ihm trennen wollte.

Der Angeklagte schildert seine Jugend, seine Übersiedlung mit seinen Eltern aus Kasachstan nach Deutschland, als er 18 ist, die schwierige Zeit danach, das Kennenlernen mit Ekaterina während eines Urlaubs in der Türkei, die schnelle Verlobung. Sein vorheriger erster Überraschungsbesuch in St. Petersburg endete traumhaft, „wir haben uns umarmt, und dann fing das Märchen an“, sagt er.

Ein Märchen ohne gutes Ende. Er sei der Problemlöser in der Beziehung gewesen, Ekaterina habe „auch sehr viele Schwächen“, liest er aus seiner Erklärung vor. Die Schwächen zeigten sich aus seiner Sicht nach der Heirat. Ekaterina scheiterte im Studium und in einer Ausbildung, auch den Führerschein schaffte sie nicht: „Zu viele Schilder, Striche, Regeln“, so laut Walter B. ihre Begründung. Die aus wohlsituiertem Hause stammende Ekaterina sei es nicht gewohnt gewesen, selbst für Dinge zu sorgen. Zu Hause wurde sie bekocht, es gab eine Putzfrau, für ihre persönlichen Dinge musste sie nicht aufkommen, behauptet der Angeklagte. „Katja“, so nennt er Ekaterina immer noch, „Katja wollte immer nur das Beste – und ich habe es bezahlt.“ Er, so seine Darstellung, habe mehr oder weniger alles gemacht: Er arbeitete, kaufte ein, hielt das Haus in Ordnung, brachte die kleine Tochter zur Kita und holte sie ab, kümmerte sich um den Papierkram: „Ich habe mich vollständig für meine Frau geopfert.“

So habe man sich Stück für Stück auseinandergelebt. In den Jahren danach gab es Streit, Aufenthalte Ekaterinas und der Tochter im Frauenhaus und die Rückkehr ins gemeinsame Heim. „Die große Liebe hat langsam ein Ende gefunden“, so beschreibt es der Angeklagte.

Genau wie die Zuneigung seiner Mutter zur Schwiegertochter. Sie habe anfangs alles für sie getan, das Paar und später die kleine Familie finanziell kräftig unterstützt. Doch im Laufe der Zeit fand die Mutter, dass er seine Katja zu sehr verwöhne: „Sie lebt im Himmel.“ Was er tolerierte, solange seine Kräfte reichten. „Katjas Dankbarkeit machte mich glücklich“, sagt er.

Die Dankbarkeit hielt aber nicht ewig. „Das Vertrauen zueinander ging immer mehr verloren.“ Seine Mutter half immer weniger und kritisierte mehr, er kam sich vor wie „Verdiener, Putzfrau, Finanzberater und Unterhaltungsboy – alles in einem“. Ein Anruf Ekaterinas auf der Arbeit läutete das Ende der Beziehung ein. „Ich habe mich verliebt und möchte mich von Dir trennen“, eröffnete ihm demnach seine Frau im Laufe des Jahres 2021. Diese Affäre mit einem russischen Piloten habe sie aber wieder beenden wollen. „Der wollte nur ihr Geld“, meint Walter B.. Das wird nicht mehr nachzuprüfen sein. Wenn es so wäre, würde das Motiv für den Mord wegfallen – und allenfalls eine Verurteilung wegen Totschlags drohen.

Der Prozess wird am Donnerstag mit dem zweiten Teil der Erklärung fortgesetzt.