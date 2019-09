„Prime Time – Crime Time“: Mordende Ostfriesen

Bremen – Es wird spannend. Und kriminell. Und blutig. Und vor allem mächtig unterhaltsam. Morgen, Mittwoch, beginnt das Bremer Krimifestival „Prime Time – Crime Time“. Zehn Tage lang – bis Sonnabend, 28. September, gibt es diverse Lesungen. Ein Highlight ist die „große Kriminacht“ mit einem Bremer Kettenkrimi am Sonnabend, 21. September, um 20 Uhr im Bremer Kriminaltheater an der Theodorstraße.

Zurück auf Start: Zum Festvialauftakt präsentiert der israelische Schriftsteller Dror Mishani am Mittwoch, 18. September, in der „Buchhandlung Storm“ (Langenstraße 11) sein neues Werk „Drei“, einen Kriminalroman über die gefährliche Sehnsucht nach Liebe und Nähe und über drei unvergessliche Frauen und einen Mann, den sie am besten nie kennengelernt hätten. Beginn ist um 19.30 Uhr. Der Eintritt kostet zehn Euro.

Weiter geht’s am Donnerstag, 19. September, im Kunstcafé Kränholm in Knoops Park im Bremer Norden. Dort liest Jakob Bedford aus seinem historischen Thriller „Abtrünniges Blut“. Der Autor entführt seine Leser ins London des 18. Jahrhunderts, wo ein Serienmörder die eisigen Straßen der Stadt durchstreift und seine Opfer bis zur Unkenntlichkeit entstellt hinterlässt. Ein ehemaliger Spion der Krone wird mit der Aufklärung der Mordserie beauftragt. Beginn: 19 Uhr; Eintritt: 15 Euro. Am Freitag, 20. September, um 20 Uhr heißt es: „Ostfriesen morden anders“: In der „Buchhandlung Buntentor“ (Buntentorsteinweg 107) liest der ostfriesische Krimiautor Peter Gerdes. Eintritt: sechs Euro.

+ Lokalmatador Jürgens Alberts zählt zu den Autoren und Vorlesern des Bremer Kettenkrimis. © Kowalewski

Bei der „Kriminacht“ am Sonnabend, 21. September, um 20 Uhr im Kriminaltheater stehen nach Veranstalterangaben „zwei Höhepunkte gleichwertig nebeneinander“. Im ersten Teil erleben die Gäste eine Premiere: Marita und Jürgen Alberts, Jens-Ulrich Davids, Reinhold Friedl, Toby Martins, Mirjam Phillips, Gesine Reichstein, Nina Schindler, Alexa Stein, Reinhard Sturm, Jürgen Warmbold und Holger Wittschen präsentieren einen Bremer Kettenkrimi, der für diesen Abend entstanden ist. Die Musik steuert der zwölfjährige Raphael Amoretti am Klavier bei. Nach einer kurzen Pause liest die Autorin Tatjana Kruse aus ihrem dritten Schnüffelschwestern-Band „Manche mögen’s tot“. Der Eintritt zur „großen Kriminacht“ kostet 15 Euro. Es folgt am Sonntag, 22. September, ein „Mordsfrühstück“ mit Ralf Knapp, Kaffee und Croissants im Kriminaltheater. Beginn: 11 Uhr, Eintritt: neun Euro.

Zwei „ostfriesisch-kriminelle Weihnachten“ folgen am Dienstag, 24. September, um 19 Uhr in der Zentralbibliothek (Am Wall 201, freier Eintritt) sowie am Freitag, 27. September, um 19.30 Uhr im Ortsamt Horn-Lehe (Leher Heerstraße 105, Eintritt: sechs Euro). Mit dabei sind am Dienstag Helga Bürster, Regine Köplin, Laura Müller-Hennig und Mirjam Phillips sowie am Freitag Marita und Jürgens Alberts, Mirjam Phillips und René Paul Niemann.

Schließlich macht das Krimifestival Abstecher nach Nordenham, Bremerhaven und Osterholz-Scharmbeck. Und zu guter Letzt liest am Sonnabend, 28. September, Lucie Flebbe im „Findorffer Bücherfenster“ (Hemmstraße 175) aus „Jenseits von schwarz“ (19.30 Uhr, Eintritt: zwölf Euro).

Details im Netz:

www.primetime-crimetime.de