Mord, Raub und diverse weitere Delikte

Bremen - Von Steffen Koller. Ein 18-Jähriger muss sich seit Freitag unter anderem wegen Mordes aus Habgier und schweren Raubes vor dem Landgericht Bremen verantworten. Der Angeklagte soll laut Staatsanwaltschaft im August 2019 einen Rentner in Bremerhaven zusammengeschlagen und tödlich verletzt haben. Danach stahl er das Auto und Handy des 76-Jährigen, verursachte mehrere Unfälle und landete in einem Metallzaun.

Die Anklage geht davon aus, dass der Bulgare aus Bremen-Nord am 1. August vergangenen Jahres den Mann aufforderte, ihm die Schlüssel für seinen Wagen zu geben. Nachdem der Rentner sich weigerte, soll der Angeklagte sein mutmaßliches Opfer zu Boden gebracht und mehrfach so kräftig auf den Mann eingeschlagen haben, dass dieser mehrere Wochen später an multiplen Kopf- und Lungenverletzungen im Krankenhaus starb. Statt dem Schwerverletzten zu helfen, stahl der 18-Jährige den 3er- BMW des Mannes und sein Handy und ließ das Opfer im Keller eines Mehrfamilienhauses in Bremerhavens Innenstadt zurück.

Mit dem gestohlenen Auto baute der Mann gleich mehrere Unfälle, er fuhr ohne Fahrerlaubnis und raste mit mehr als 100 Kilometern pro Stunde durch enge und unübersichtliche Kurven und zum Teil in den Gegenverkehr, heißt es in der Anklage. Mehrere Zeugen hatten sich zu diesem Zeitpunkt bereits das Kennzeichen des Wagens notiert und die Polizei informiert.

Die Beamten hatten ihrerseits kurz nach dem Entdecken des 76-Jährigen eine 30-köpfige Sonderkommission eingerichtet und die Fahndung aufgenommen. Als die Beamten das Auto letztlich entdeckten, flüchtete der Angeklagte laut Staatsanwaltschaft vor der Polizei und „kollidierte mit einem Metallzaun“. Danach rannte der 18-Jährige zunächst zu Fuß vom Unfallort weg, wurde jedoch kurze Zeit später festgenommen.

Neben den Vorwürfen wegen Mordes und schweren Raubes muss sich der Mann auch wegen Fahrens ohne Führerschein, Fahrerflucht, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und weiterer Raub-, Körperverletzungs- sowie Diebstahlstaten verantworten. Der Anklagevertreter listete eine ganze Reihe von Delikten auf. Der Angeklagte äußerte sich zu Prozessauftakt nicht zu den Vorwürfen, ließ jedoch über seinen Verteidiger mitteilen, dass er am nächsten Verhandlungstag – Mittwoch, 5. Februar – eine Erklärung abgeben werde.

Bei einer Verurteilung wegen Mordes droht dem Mann eine lebenslange Haftstrafe. Wird der 18-Jährige jedoch nach Jugendstrafrecht behandelt, sind zehn Jahre Haft das Höchstmaß.

Bis Ende März jedenfalls will die Kammer unter Vorsitz von Richterin Andrea Schneider zu einem Urteil kommen.